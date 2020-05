Druck der Ministerpräsidenten : Wieviel und was kann Merkel lockern?

Für eine Bundeskanzlerin ist jeder Tag ein Tag der Entscheidungen. Im Kampf gegen das Coronavirus mit all seinen Ungewissheiten gilt das besonders. Doch der 6. Mai hat noch einmal eine neue Qualität. Vor keinem der Gespräche Angela Merkels mit den 16 Regierungschefs der Länder zur Abstimmung der weiteren Schritte in der Pandemie waren die Erwartungen so hoch, wie sie es vor dem Mittwoch sind. Nach bald sieben Wochen Shutdown mit nur kleinen Erleichterungen wachsen in Politik und Verbänden die Forderungen nach Erleichterungen im Stundenrhythmus.

Frank-Walter Steinmeier, der über Jahrzehnte Erfahrung in verschiedenen Regierungen gesammelt hat, bevor er Bundespräsident wurde, nennt die Lockerungen eine „Herkulesaufgabe“. Er lobte die Regierenden im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung für ihren Umgang mit dieser Herausforderung. Dann beschrieb er die sich zuspitzende Lage: „Der Druck steigt, denn die sozialen, psychischen und wirtschaftlichen Folgen werden immer deutlicher.“