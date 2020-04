Debatte um Solidarität : Röttgen, Merz und die Sorge um die EU

Seit einem halben Jahr arbeitet Serge Mangin an einer Büste des einstigen Bundeskanzlers Helmut Kohl, des großen Europäers. Sie soll in der Parteizentrale der CDU aufgestellt werden, wie die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Mitgliedern in einem Brief mitteilte.

Sie lobte Kohls Verdienste um Europa. Kohl wäre am Freitag neunzig geworden. Mangin ist Franzose, der in München lebt. Eine wunderbare, kleine Szene europäischer Harmonie. Sie wirkt jedoch wie aus einer anderen Zeit. In der CDU, die sich gerne als Europapartei bezeichnet, herrscht beim Blick auf den Zustand der Europäischen Union in Zeiten von Corona große Sorge.