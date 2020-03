Aktualisiert am

Länder suchen Freiwillige : Lehrer in Krankenhäuser als Hilfskräfte?

In der Corona-Krise sind Lehrer aufgerufen, im Gesundheitsamt und bei Hotlines Unterstützung zu leisten. Tausende melden sich freiwillig. Doch nicht jeder ist geeignet – was Lehrer mitbringen müssen.

Vor leeren Reihen unterrichten: Eine Lehrerin in Hanau Bild: Reuters

Das Bedürfnis, in der Corona-Krise zu helfen, hatte Helene Volkensfeld sehr schnell. Als Grundschullehrerin ist auch sie von der Pandemie betroffen. Die Schule ist geschlossen, erst mal bis zu den Osterferien, aber wer weiß das schon so genau. Nur wenige der 420 Kinder kommen in die schulische Notbetreuung. Die Schulleitung und einige Lehrkräfte sind aber immer vor Ort.

Volkensfeld erstellt für ihre Erstklässler Wochenpläne, hält Kontakt zu den Eltern und Kindern und beteiligt sich genau wie die anderen Kollegen an Fachkonferenzen und schulinternen Arbeitsgruppen. Dennoch bliebe auch noch Zeit, um dort mit anzupacken, wo dringend Hilfe benötigt wird, sagt Volkensfeld. Die 39 Jahre alte Frau fühlt sich bei allen Unwägbarkeiten privilegiert: Sie bekommt weiter ihr Gehalt und muss um ihren Job nicht fürchten. Deswegen war sie sehr froh, als sie vergangene Woche ein Brief der Schulleitung erreichte.