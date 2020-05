Restaurants öffnen wieder : Kommt überhaupt jemand?

Burkhard und Janine Geibel-Emden, Pächter der Traditionskneipe „Zur Andau“ in Mainz, stehen hinter einem Spuckschutz am Tresen. Bild: dpa

Im „Haus Sonnenberg“, einem etwas in die Jahre gekommenen Restaurant in der Pfalz nahe der Ortschaft Neuleiningen, blickt man von der großen Terrasse über die Weinberge hinweg ins Rheintal und hinüber bis zur Bergstraße, unten rauscht der Verkehr auf der Autobahn A6 vorbei. Zwei Monate saßen hier nun keine Gäste. Von diesem Mittwoch an geht es wieder los, doch dass dann alles gut wird, daran hat die Betreiberin Sybille Völker-Krieger große Zweifel. Je länger sie sich es durchrechne, sagt sie, umso klarer werde ihr: Es lohne sich wahrscheinlich nicht.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Es sind schwere Zeiten für Restaurants in Deutschland, auch wenn sie nun nach zwei Monaten der verordneten Schließung wieder öffnen dürfen. In einigen Bundesländern gelten die Lockerungen für die Gastronomie bereits von dieser Woche an, in anderen erst später. Rheinland-Pfalz war hier unter den forscheren Ländern; bereits von Mittwoch an geht es los. Die Hotels folgen zwei Tage später. In dem strukturschwachen Land mit seinen hochverschuldeten Kommunen ist der Gastronomie- und Tourismussektor gewissermaßen systemrelevant – und schon heute sind massive Einbrüche der Steuereinnahmen abzusehen. Die Not ist so groß, dass die Landesregierung vor den Bund-Länder-Gesprächen in der vergangenen Woche ganz un-rheinland-pfälzisch gedroht hatte, dass sie, sollte es zu keiner Einigung kommen, zur Not selbst aktiv würde.