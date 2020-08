Corona-Krise : Wie die Gesundheitsämter gestärkt werden sollen

Die Pandemie hat gezeigt, dass die Gesundheitsämter Verstärkung benötigen. Vier Milliarden Euro des Bundes sollen nun in den kommenden fünf Jahren in die kommunalen Behörden fließen. Das geht aus einem Entwurf für den „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ hervor, welcher der F.A.Z. vorliegt. Vorgesehen ist, dass 3,5 Milliarden Euro für den Personalaufbau und die Steigerung der Attraktivität des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) aufgewandt werden sollen.

Die Länder sollen ermitteln, wo auf den Ebenen des Gesundheitsdienstes, also neben kommunalen Gesundheitsämtern etwa auch in Landesgesundheitsbehörden, zusätzliche Stellen geschaffen werden sollen. Neben Ärzten und Absolventen von Studiengängen wie „Public Health“ geht es um Verwaltungsfachkräfte. Zusätzlich zu den 3,5 Milliarden für mehr Personal im Öffentlichen Gesundheitsdienst sollen in den kommenden fünf Jahren 500 Millionen Euro für den Aufbau und die Modernisierung der digitalen Infrastruktur aufgewendet werden.

Die Finanzierung erfolgt über eine Umlage der vertikalen Umsatzsteuerverteilung. In insgesamt sechs Tranchen, von denen die erste noch bis Ende des Jahres an die Länder fließen soll, gehen die vier Milliarden an die Länder, die das Geld verteilen. Aufgrund der angespannten Pandemiesituation könne es dauern, bis die Länder über die Aufschlüsselung der Vergabe der Gelder entscheiden, heißt es im Entwurf. Ende der Woche verhandeln die Gesundheitsminister der Länder, kommunale Spitzenverbände und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über den Pakt; dabei könnte bereits eine Einigung erzielt werden. Anfang September will sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten treffen, um abschließend über den Pakt zu sprechen.

Im Entwurf heißt es, dass bereits bis Ende 2020 sichergestellt werden sein soll, dass das Geld des Bundes an die Gesundheitsämter fließt. Sorge der Kommunen ist es, ob und wie die aufgebauten Strukturen nach 2025 auch weiter finanziert werden können. Bund und Ländern versichern im Papier, dass auf der Basis eines Zwischenberichts bis Juni 2025 über eine Folgeeinigung entschieden werden soll.

„Besser ausgestattet, als es in der öffentlichen Debatte vermittelt wird“

Umstritten ist, wie viel Personal die Ämter tatsächlich benötigen, um beispielsweise für ein weiteres Ansteigen der Corona-Infektionszahlen gerüstet zu sein. In einer Erhebung des Städtetages und des Landkreistages, bei der 252 Gesundheitsämter befragt wurden, wird die Personalsituation bewertet. Danach haben die 356 Gesundheitsämter in den Flächenländern derzeit insgesamt rund 13.900 Stellen besetzt, rund zehn Planstellen pro Gesundheitsamt. 5900 Beschäftigte wurden etwa zur Kontaktnachverfolgung oder für Corona-Tests befristet zusätzlich eingestellt. Bezogen auf Ärztestellen, gibt es eine Besetzungsquote von 87 Prozent, bei nichtärztlichem Personal liegt diese sogar bei 94,5 Prozent. „Die Gesundheitsämter sind stark gefordert, aber sie sind nicht überfordert“, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, der F.A.Z. Die Herausforderungen der Pandemie seien bislang gut bewältigt worden. „Die Ämter sind deutlich besser ausgestattet, als in der öffentlichen Debatte zum Teil vermittelt wird.“

Die Berufsverbände der Ärzte im Gesundheitsdienst sehen das anders. „Die kommunalen Spitzenverbände betreiben Schönfärberei, um ihre haltlose Behauptung, die Gesundheitsämter seien personell gut aufgestellt, der Öffentlichkeit weiszumachen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Marburger Bundes und des Bundesverbandes der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD). „Die Ergebnisse ihrer Umfrage zur Personalsituation können deshalb auch keine sinnvolle Entscheidungsgrundlage sein, wie und in welchem Umfang finanzielle Mittel im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst verwendet werden sollen.“

Während die Berufsverbände im Zuge der Verhandlungen auf eine Angleichung der Bezahlung von Ärzten im mit Ärzten in Krankenhäusern dringen, beharren die kommunalen Spitzenverbände darauf, dass sich die Arbeit beider Berufsgruppen deutlich unterscheide. Die Ärzte seien als Teil des Öffentlichen Gesundheitsdienstes Teil von Bündelungsbehörden mit zahlreichen Akademikern.

So heißt es, dass die Bewältigung der Krise nicht allein durch Ärzte, sondern durch die gesamten Kreis- und Stadtverwaltungen erfolge. „Wie die Tarifbeschäftigten in Zukunft bezahlt werden, müssen die Tarifpartner miteinander aushandeln“, sagte Dedy. „Wir halten es für wichtig, dass der Pakt keine tarifpolitischen Fakten vorgibt.“ Im Gespräch mit dieser Zeitung drang die Vorsitzende des BVÖGD, Ute Teichert, jedoch darauf, dass es ohne eine finanzielle Angleichung von Ärzten in Krankenhäusern und in Behörden dabei bleibe, dass die Gesundheitsämter deutlich weniger attraktiv sind und Stellen nicht besetzt werden können.