Corona-Krise : Spahn im Fahrstuhl

Mit anderen Worten: Unser Gesundheitswesen mag besser sein als anderswo. Es könnte gegen Corona trotzdem unterliegen.

Damit es nicht so weit kommt, soll moderne Technik helfen. Spahn will Mobilfunkdaten nutzen, um die Kontakte von Infizierten zu ermitteln und die Ansteckungsketten bestenfalls zu brechen. In anderen Ländern hat dieses Verfahren gefruchtet. In Deutschland ist der Minister damit vorerst gescheitert. Auf Druck von Datenschützern und der Justizministerin musste er das „Handy-Tracking“ aus seinem Gesetzentwurf zur Ausweitung der Bundeskompetenzen in der Notlage herausstreichen. Spahn stieß hier auf ähnlichen Widerstand wie bei seinen früheren Vorstößen zur digitalen Sammlung von Patientendaten.

Die Front gegen E-Health wird bald bröckeln

Doch diese Front wird bald bröckeln. Zumal deutlich wird, welche – potentiell lebensrettenden – Vorteile es gehabt hätte, wenn Deutschland beim Thema „E-Health“ schon viel weiter wäre. Einem Arzt ist es, anders als etwa in Österreich, nicht einmal gestattet, ein Rezept an eine Apotheke zu faxen, um Wartezeiten und Kontakte der Patienten zu verringern. Schon in Kürze dürfte und sollte Spahn sein neues Bevölkerungsschutzgesetz zur Legalisierung genau solcher Verfahren nutzen.

Ganz allgemein sieht es so aus, als ob sich die Krise zum Beschleuniger für Reformen entwickelte, die der ehrgeizige CDU-Mann schon lange verfolgt. Im Kampf gegen Corona gibt es insgesamt eine stärkere Zentralisierung und Entbürokratisierung im Gesundheitswesen. Bestenfalls spielt auch die Bevölkerung mit: In der Krise könnte die Zahl der Impfverweigerer sinken, die der Organspender steigen. Das Ansehen der Rettungs- und Pflegekräfte wird hoffentlich zunehmen, eventuell auch die Bereitschaft, mehr Geld für Medikamente zu zahlen, die verlässlich aus der Heimat und nicht aus Asien kommen.

Spahn gibt einen guten Krisenmanager ab. Auch wenn einige Gesundheitsakteure seine Anti-Corona-Politik für „unzureichend“ halten (sie hätten also gern mehr herausgeschlagen), wächst sein Ansehen in der Bevölkerung. Es ist normal in Not- und Kriegszeiten, dass die Regierung an Rückhalt gewinnt. Spahns Glaubwürdigkeit profitiert zusätzlich davon, dass er seine Ambitionen auf Parteivorsitz und Kanzleramt rechtzeitig zurückgestellt hat, dass man ihm also – anders etwa als Armin Laschet oder Markus Söder – nicht vorwerfen kann, die Krise zu instrumentalisieren.

Trotzdem hat der erst 39 Jahre alte Politiker natürlich weitergehende Ambitionen. Solange er während „Corona“ seine Besonnenheit und Führungsqualität unter Beweis stellt, empfiehlt er sich für höhere Aufgaben, früher oder später wird die Partei ihn rufen. Das gilt allerdings auch andersherum. Der Münsterländer kann in der Krise immer noch scheitern, falls sich zum Beispiel herausstellen sollte, dass sein Haus mitverantwortlich für die unzureichende Verfügbarkeit von Schutzmaterial wäre, dass es Pandemiepläne ignoriert oder frühe Corona-Warnungen nicht ernst genommen hätte. Die Krise ist für Spahn wie ein Fahrstuhl: Sie kann ihn ganz nach oben bringen oder tief hinunter in den politischen Keller.