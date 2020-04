Corona-Krise : Die Stille im Auge des Supersturms

Herrscht zu viel politischer Konsens in der Auseinandersetzung mit der Corona-Krise? Der Streit wird auch in Deutschland kommen, und er wird heftig sein.

Kein Kirchgang, kein Mittagessen im Lieblingswirtshaus, nicht einmal Eiersuchen mit Opa und Oma: Auch Ostern müssen die Deutschen anders feiern, als es bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie selbstverständliche Normalität war. Die Stille des Karfreitags, die sich schon seit Ausrufung der Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen auf das Land gelegt hat, wird auch noch am Ostermontag herrschen. Die Muße zum Nachdenken zu nutzen ist jedoch erlaubt. Stoff dafür bietet die Seuche reichlich. Sie ist ein Stresstest für nahezu alle Bereiche des menschlichen Lebens, von der Beziehung zwischen zwei Personen bis zu den nicht weniger komplexen Prozessen der Weltwirtschaft.

Damit fordert das Virus bis zum Äußersten auch die politischen Systeme heraus, die zur Regelung des Zusammenlebens der Menschen ersonnen wurden. Und schon ruft eine Einparteiendiktatur: Ich bin das bessere! Da kann man auch Konfuzianern nur antworten: Wer’s glaubt, wird selig. Solche fernöstliche Propaganda steht nicht für Stärke, sondern für die Sorge um den Bestand der eigenen Herrschaft. Die Demokratien wehren sich mit unterschiedlichem Erfolg gegen das Virus, aber in der Gänze wahrlich nicht schlechter als Autokratien und Despotien. Letztere sind allenfalls beim vorübergehenden Vertuschen ihrer Fehler besser, weil es an einer nennenswerten Opposition und freien Medien fehlt.

In einem demokratischen Rechtsstaat mit Gewaltenteilung kann zwar nicht „durchregiert“ werden wie in China. Selbst in Corona-Zeiten muss man dazu sagen: zum Glück. Auch der nun wieder „Flickenteppich“ geheißene Föderalismus hat nicht nur den Vorteil, schnelleres und flexibleres Handeln zu ermöglichen als in einer zentralistischen Ordnung. Im Ringen mit einer neuen Bedrohung, zu der auch die Experten unterschiedliche Meinungen haben, müssen (leicht) unterschiedliche politische Reaktionen kein Nachteil sein: Probieren geht jedenfalls momentan noch über Studieren.

Die Deutschen sind ausweislich der Meinungsumfragen und ihres Verhaltens in überraschend hohem Maß einverstanden mit den Entscheidungen der Regierungen in Bund und Ländern. Die Angst, der Staat könne sich in der Krise Rechte herausnehmen, die er danach nicht mehr abgeben wolle, hält sich in Grenzen. Daraus spricht ein Vertrauen in die Stabilität der deutschen Demokratie und in die politische Rechtschaffenheit ihrer Akteure, wie man es selten zuvor sah.