Umgang mit der Kontaktsperre : Wir schaffen mehr

Können wir nicht mal drei Wochen stillhalten? Kaum war die Kontaktsperre verordnet, gab es schon ein dichtes Gedränge im scheinbar letzten verbliebenen Raum für politische Profilierung: der Exit-Debatte.

Sollte die Wirtschaft nicht bald wieder „hochfahren“, so wurde gewarnt, drohten soziale Dramen. Als hätte jemand ein Interesse daran, die Wirtschaft stillzulegen. Als würden Menschen automatisch durchdrehen, wenn sie im Wohnzimmer verschwinden. Als sei Beschäftigung das Einzige, das Mitbürger davon abhielte, ihre Familien zu schlagen oder sich etwas anzutun.

Viel Zustimmung für Kontaktsperre

Die Exit-Debatte zeugt von einem Mangel an Anstand gegenüber den Medizinern, für die es gerade erst richtig losgeht; von fehlendem Respekt für die Erkrankten und Gefährdeten; und von einem autoritären Menschenbild. In populistischer Verschärfung der rastlosen Mahnungen seines Parteichefs warnte der FDP-Abgeordnete Marco Buschmann sogar vor einer Revolution der Mittelschicht.

Von Revolution ist wenig zu spüren. Neun von zehn Deutschen befürworten die Kontaktsperre. In Berlin sind die Anzeigen wegen häuslicher Gewalt um zehn Prozent gestiegen. Gleichzeitig meldet Nordrhein-Westfalens Polizei ein Drittel weniger Einsätze wegen häuslicher Gewalt als im März vor einem Jahr.

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Klar sollte man in dieser Krise immer mit dem Schlimmsten rechnen. Aber man sollte auch die Möglichkeit bedenken, dass in der so überrascht zur Kenntnis genommenen Disziplin zum Ausdruck kommt, dass Menschen im Angesicht einer gesamtgesellschaftlichen Bedrohung durchaus in der Lage sind, ihrem Realitätssinn zu folgen und sich zu arrangieren.

Ist das nicht das Mindeste, das man seinen Mitbürgern zutrauen sollte? Was, wenn es manchen sogar bessergeht als vorher? Sie das Ausschlafen genießen, die Unabhängigkeit von den Launen der Kollegen und die gewonnene Zeit, um auszumisten, Lampen anzubringen und neue Rezepte auszuprobieren? Den Wegfall ständigen Jonglierens von Reisen, Kinderschwimmen, Besprechungen und Abstechern ins Fitnessstudio? Und die Wende der Neugierde nach innen, in den nie ganz erforschten Kontinent des Zuhauses?

Gelegenheit, aus der Routine herauszutreten

Die Glücklichen unter uns genießen gerade ein rares Gut, dem jede Kultur so viel verdankt: Muße. Sie ist skandalös ungleich verteilt, Eltern, besonders Alleinerziehende, haben wenig davon. Aber insgesamt gibt es mehr Muße als vor drei Wochen. Wer seinen Teil darauf verwendet, zu rufen, es solle alles schnell wieder sein, wie es war, verschwendet Zeit und drückt die Stimmung.

Es ist jetzt Gelegenheit, aus den Schlaufen der Routine herauszutreten. Die eigene Wahrnehmung zu kalibrieren. Es ist Zeit für Besonnenheit, die erlaubt, von den eigenen Hoffnungen und Ängsten abzusehen und die Dinge nicht als Gefahr, Zweck oder Beute anzusehen, sondern als das, was sie sind.

Mehr zum Thema 1/

Von dieser Besonnenheit werden wir noch viel brauchen. Denn das Schlimmste wird nicht hier passieren. Sondern in Südasien und auf dem amerikanischen Kontinent. In Ecuadors Wirtschaftsmetropole Guayaquil warten vierhundert Leichen auf Abholung, teils in Müllsäcken auf der Straße. Ärzte gehen nicht zur Arbeit oder sterben, weil jede Schutzausrüstung fehlt.

Was jetzt dringend „hochgefahren“ werden muss, in jedem Land der Welt, ist die Produktion von Schutzmasken, Handschuhen und Beatmungsgeräten. Statt nur nach dem Exit in eine deutsche Normalität zu rufen, ist es höchste Zeit für eine Enter-Debatte: über den Einstieg in den globalen Wettbewerb um humanitäre Hilfe, den China und Russland eröffnet haben.