Kinderimpfungen gegen Corona : „Der beste Schutz der Kinder ist immer noch die Impfung der Erwachsenen“

Ein Kinderarzt in Leipzig impft ein sieben Jahre altes Mädchen gegen das Covid19. Bild: dpa

Herr Maske, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, hat im F.A.Z.-Podcast gesagt, wäre er der Vater eines sieben Jahre alten Kindes, würde er es momentan nicht gegen Corona impfen lassen. Wie stehen Sie als Kinderarzt dazu?

Das war zunächst mal eine ungeschickte Äußerung, die auch falsch aufgenommen wurde. Aber im Grunde deckt sich das mit unserer Haltung: Wenn ich ein gesundes Kind zwischen fünf und elf Jahren habe, mit gesunden Eltern, Großeltern und Geschwistern, dann besteht im Moment keine Notwendigkeit, dieses Kind rasch zu impfen.

Aber der Druck unter den Eltern scheint hoch zu sein. Sogenannte Off-label-Impfungen, bei denen Kindern zulassungsüberschreitend eine angepasste Dosis des Erwachsenenimpfstoffs gespritzt wird, sind zum Teil stark nachgefragt.

Ich kann verstehen, dass Eltern Angst haben, dass sich ihre Kinder anstecken. Es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo Kinder in Quarantäne müssen, weil einer aus der Gruppe oder Klasse Corona-positiv ist. Das bringt in den Familien und ihrem Umfeld natürlich immer wieder alles durcheinander.

Der Wunsch nach mehr Normalität für die Kinder reicht Ihnen als Begründung für eine Impfung aber trotzdem nicht aus?

Wir müssen immer von der momentanen Situation ausgehen. Derzeit haben wir bei gesunden Kindern eine sehr geringe Krankheitslast. Das heißt, die Kinder infizieren sich – das sehen wir ja an den hohen Inzidenzen –, aber sie werden selten krank. Wenn sie krank werden, dann sind die Krankheitssymptome in der Regel sehr einfach und nicht schwerwiegend. Nur ganz, ganz selten gibt es schwere Verläufe oder auch Todesfälle. Aber das sind bei den gesunden Kindern absolute Einzelfälle. Deshalb sollten wir abwarten, bis genügend Daten vorliegen, damit für die Kinder in der Altersgruppe fünf bis elf eindeutig geklärt ist, dass die Impfung mehr Nutzen als Risiken birgt.

Wie bewerten Sie es, wenn Ärztinnen und Ärzte bereits jetzt gesunde Kinder in dieser Altersgruppe impfen?

Zunächst mal ist es eine freie ärztliche Entscheidung, und jeder Arzt muss sich da seine eigene Meinung bilden – und dann impfen oder eben nicht. Natürlich gibt es auch jetzt schon, ohne STIKO-Empfehlung und ohne ausgelieferten Kinder-Impfstoff, individuelle Situationen, die eine Impfung hergeben: bei schwer kranken Kindern oder schweren Krankheitsfällen in der Familie. Wenn man als Arzt mit den Eltern Chancen und Risiken genau abgewogen hat, kann man das durchaus machen. Aber flächenhaft „off label“ gesunde Kinder zu impfen, dafür sehe ich und sehen wir als Verband die Situation im Moment nicht.

Wie ist denn unter den Kinderärztinnen und -ärzten gerade die Stimmung mit Blick auf den geplanten Impfstart?

Wir verfolgen das mit gemischten Gefühlen. Der Großteil der Kinder- und Jugendärzte ist natürlich froh, dass es endlich einen Impfstoff gibt, den wir mit Zulassung in dieser Altersgruppe verimpfen können. Gleichzeitig warten wir noch gespannt auf die entsprechende STIKO-Empfehlung.

Warum ist Ihnen die Empfehlung so wichtig? Von Eltern kam schon die Forderung, die Politik solle endlich handeln und diese nicht weiter abwarten, sondern Impfungen für jüngere Kinder ermöglichen.