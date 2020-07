Kinderarzt im Interview : „Die Schulen können nicht auf lange Sicht geschlossen bleiben“

Anfang August geht in den ersten Bundesländern das neue Schuljahr los. Praktisch überall will man wieder im Regelbetrieb unterrichten und die Kitas öffnen. Wie soll das gehen?

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Wenn die Ansteckungsraten in der Bevölkerung so niedrig sind wie im Moment, sehe ich da kein Problem. Aber wir müssen uns auf andere Eventualitäten vorbereiten, wenn die Zahlen wieder steigen.

Sind die Schulen vorbereitet?

Inzwischen haben die Kultusministerien überall Hygienekonzepte erarbeitet. Ob die ausreichen, wird man aber erst sicher beurteilen können, wenn die Schule wieder losgeht. Die bisherigen Studien und Beobachtungen deuten jedenfalls darauf hin, dass von den Schulen kein besonderes Risiko ausgeht. Wie das nach dem Urlaub aussieht, kann man natürlich im Moment noch nicht sagen – bestimmte Risikobereiche und Risikoverhalten im Urlaub können das alles wieder ändern. Wobei wir bisher weltweit nur ganz wenige sogenannte Superspreader-Events in Schulen gesehen haben. Und da können natürlich dann auch die Lehrer eine Rolle spielen, die diese Infektionen in die Schule tragen. Aber insgesamt stellen Schulen sicher kein höheres Risiko dar als andere Bereiche des öffentlichen Lebens.

Eine neue Studie aus Südkorea sagt, dass von kleinen Kindern eine geringe Ansteckungsgefahr ausgeht. Von größeren dafür umso mehr.

Im Wesentlichen bestätigt das, was wir im Groben auch schon vorher wussten. Das Risiko bei kleineren Kindern ist eher niedriger, je näher die größeren aber an das Erwachsenenalter heranreichen, desto höher wird die Ansteckungsgefahr. Ältere Jugendliche sind also ähnlich ansteckend wie Erwachsene. Interessant an der koreanischen Studie ist, dass sie sehr groß ist und sehr umfangreich Daten erhoben wurden. Da wurden zum Beispiel Bewegungsmuster über die Ortungsdaten der Handys miteinbezogen. In Deutschland könnten wir so etwas gar nicht machen. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die Altersgruppe der Zehn- bis Zwanzigjährigen noch mal unterteilt worden wäre, da wird oft zu viel über einen Kamm geschoren. Und man muss auch diese Daten mit Vorsicht betrachten: Die Zahl der Kinder zwischen zehn und 20, die beobachtet wurden, ist in der Studie relativ klein im Vergleich zu den Erwachsenen. Noch dazu standen viele der Kinder wahrscheinlich miteinander in Kontakt, was die Daten verfälschen könnte. Und dann kommt hinzu, dass auch Faktoren wie die Wohnsituation in Hochhauskomplexen ganz anders ist als bei uns in Deutschland. Insofern sind die Daten nicht ohne weiteres übertragbar.

In Berlin-Neukölln waren 40 Prozent der Infizierten Kinder.

Wir müssen einfach anerkennen, dass Kinder nicht geschützt sind vor einer Ansteckung. Das ist die wichtigste Botschaft, die man in die Bevölkerung tragen muss: Es wird nicht so sein, dass wir in den Schulen keine Ausbrüche erleben werden. Die wird es sogar sicher geben. Aber auf der anderen Seite ist völlig klar, dass die Schulen nicht auf lange Sicht geschlossen bleiben können. Die Folgen wären gerade für Kinder aus sozial schwachen Familien nicht mehr tragbar. Weiter deuten praktisch alle Ergebnisse darauf hin, dass die kleineren Kinder insgesamt ein geringeres Ansteckungsrisiko haben.