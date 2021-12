Omikron-Variante : Ist die nächste Welle ein Tsunami?

Schneller als vermutet muss die neue Bundesregierung in die Fußstapfen der alten treten. Die Stichworte dafür diktiert das Co­ronavirus: Kontaktbeschränkungen, Virusvariantengebiet, Quarantäne für Reisende, dazu (auch das ist wieder möglich) Schließungen, Verbote, Lockdown. Neu ist nur eines, und das trägt nicht unbedingt zur Beruhigung bei.

Um die Funktionstüchtigkeit „kri­tischer Infrastrukturen“ zu ge­währleisten, sollen Notfallpläne entworfen werden, um einen erheblichen Personalausfall durch eine neue Ansteckungswelle verkraften zu können. Es war also nicht nur so dahergesagt, dass die bevorstehende fünfte Corona-Welle, die durch die Omi­kron-Variante hervorgerufen wird, die bislang bekannten Wellen noch in den Schatten stellen dürfte.

Die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler werden aus ihrem Treffen an diesem Dienstag nicht ohne klare Beschlüsse kommen können. Die Beschlussvorlage spricht eine klare Sprache. Denn schon jetzt geht es darum, die Wirkung der unvermeidlichen Welle zu dämpfen. Auch das „harte“ Arsenal der Eingriffe wird wohl wieder zum Einsatz kommen. Schulschließungen sind zwar nach wie vor ausgeschlossen, örtlich werden auch sie sich womöglich aber nicht vermeiden lassen.

Stück für Stück zwingt das Virus, die „nationale Tragweite“ wieder zu restaurieren, die mit großem Aplomb vom Bundestag aus dem Gesetz gestrichen wurde. Erwartungen wurden dadurch geweckt und Widerstände ermuntert, die kaum mehr einzufangen sind. Und die Impfpflicht steht erst noch bevor.

Ist das alles nun ein Grund, mit hängendem Kopf in die Weihnachtszeit zu gehen? Die forcierten Drittimpfungen im Verbund mit vorausschauenden Maßnahmen können zwar die Welle nicht mehr verhindern, wohl aber deren volle Wucht.

Das ist Bund und Ländern, selbst wenn sie sich Verschleppung, Verspätung und Versäumnisse vorwerfen lassen mussten, immer noch gelungen. Aber es gibt keinen Zweifel: Die Hoffnung, das dritte Corona-Jahr werde wieder „normal“ sein, hat getrogen. Normal ist Corona.