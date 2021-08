Bei Inzidenz über 35 : Zutritt nur für Genesene, Geimpfte und Getestete

Wer nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, hat künftig mit erheblichen Nachteilen im Alltag zu rechnen. So soll das Angebot kostenloser Schnelltests am 10. Oktober enden. Vom 23. August an müssen diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind und bestimmte Orte aufsuchen wollen, sich testen lassen und den Test vom 11. Oktober an dann selbst bezahlen. Das beschlossen die Regierungschefs von Bund und Ländern bei einer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Nach den Beratungen sagte Merkel, angesichts steigender Infektionszahlen setze man bei denjenigen, die noch nicht geimpft seien, „voll aufs Testen“. Sie hoffe, dass sich die Quote von derzeit 55 Prozent vollständig Geimpften noch deutlich erhöhe. Gut wäre eine Quote von „deutlich über 70 Prozent, hin zu 80 Prozent“, sagte Merkel. Es sei aber noch nicht absehbar, ob das gelinge. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte vor einer „Pandemie der Ungeimpften“.

Beschlossen wurde, dass es bei den bisherigen Hygieneregeln und der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske im Einzelhandel und dem öffentlichen Personenverkehr bleibt. Zu den Orten, für die die Testpflicht vom 23. August an verbindlich gelten soll, zählen Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen der Behindertenhilfe, die Innengastronomie, Feste (etwa Informations-, Kultur- oder Sportveranstaltungen), die in Innenräumen stattfinden, sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie Friseurbesuche, Sport im Innenbereich, also etwa in Fitnessstudios, Schwimmbäder oder Sporthallen, sowie bei der Beherbergung; dort ist künftig ein Test bei der Anreise sowie zweimal pro Woche während des Aufenthalts für Nicht-Geimpfte vorgeschrieben.

Bis zu einer Höchstzahl von 25.000 Zuschauern sollen auch sportliche Großveranstaltungen zugelassen sein, bei einer Höchst-Auslastung von 50 Prozent etwa eines Stadions. Die Testregelungen sollen gelten, sobald die Inzidenz bei 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt. Zunächst war vorgesehen, die Beschränkung auch für Gottesdienste gelten zu lassen. Das wurde aber nicht beschlossen.