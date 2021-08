RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz steigt auf 23,5 – Kritik an Schulpolitik

Lernen in Pandemie-Zeiten: Schülerinnen und Schüler in Hamburg schreiben ihre Wünsche fürs neue Schuljahr auf Zettel. Bild: dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Coronavirus steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von diesem Dienstagmorgen lag sie bei 23,5. Am Vortag hatte der Wert 23,1 betragen, vor einer Woche lag er bei 17,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2480 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1766 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

19 weitere Verstorbene

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 19 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls 19 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 91 803.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.794.429 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.669.600 an.

Kritik an Schul-Strategie

Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderregierungschefs an diesem Dienstag hat die FDP Weichenstellungen vor allem für die Schulen angemahnt. „Das Tempo bei der Krisenbekämpfung muss deutlich anziehen, damit das Krisenjahr 2021 nicht wieder ein verlorenes Jahr für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern wird“, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing der dpa in Berlin. „Während die ersten Bundesländer schon wieder in den Unterricht gestartet sind, scheint die Bundesregierung immer noch in den Sommerferien zu sein“, kritisierte er.

Man müsse endlich die Frage von Luftfiltern in den Schulen klären, Weichen für eine Unterrichtsgarantie stellen und alle Möglichkeiten zur Bewerbung und zur Beschleunigung des Impfens ausschöpfen.

Auch der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, kritisierte die Schulpolitik von Ländern und Kommunen in der Pandemie. Er sei „schockiert, wie Länder und Kommunen sehenden Auges eine neue Infektionswelle bei Schülerinnen und Schülern, ihren Familien und den Lehrern riskieren“, sagte Gassen der Rheinischen Post. „Das ist auch nicht mehr entschuldbar“, sagte der KBV-Chef.

„Wir wissen nunmehr seit eineinhalb Jahren, dass wir Luftfilter in den Klassenräumen brauchen. Wenn Kinder nun wieder Masken tragen, in den Wechselunterricht oder gar Digitalunterricht gehen müssen, dann geht das eindeutig auf das Konto der untätigen Verwaltungen von Ländern und Kommunen, die den Schulstart verschlafen.“

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Dienstag in einer Videokonferenz über den weiteren Kurs. Dies geschieht vor dem Hintergrund wieder stetig steigender Infektionszahlen und einer nachlassenden Impfbereitschaft. In der Konferenz sollen außerdem die Hilfen für den Wiederaufbau in den vom Hochwasser betroffenen Regionen auf den Weg gebracht werden.