Flucht und Corona : Infektionszahlen unter Flüchtlingen schwanken stark

In Berlin verteilen Helfer Lebensmittel an Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Bild: dpa

Viele der ukrainischen Flüchtlinge, die derzeit mit Bussen und Bahnen nach Deutschland kommen und hierzulande weiterreisen, tragen keine Maske. Im Bus nicht, aber auch nicht nach der Ankunft, etwa in Hotels, in denen Helfer sie für die ersten Nächte unterbringen. Ganz offenkundig haben die Menschen derzeit andere Probleme als Corona. Doch aufgrund der Enge beim Transit dürften sie damit anfällig sein für eine Infektion mit dem Coronavirus.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Zahlen zu Infektionen ukrainischer Geflüchteter hat das Robert-Koch-Institut (RKI) nicht, und in den Ländern variieren sie überraschend stark: Aus dem Saarland heißt es etwa, der Anteil der Infizierten sei enorm. „Teilweise waren bis zu 30 Prozent der ankommenden ukrainischen Flüchtlinge positiv, in den vergangenen Tagen waren es dann rund 20 Prozent“, sagt dazu der saarländische Innenminister Klaus Bouillon (CDU).

Andernorts wird hingegen von deutlich geringeren Zahlen berichtet. So heißt es vom Regierungspräsidium Gießen, das für die dortige zentrale Erstaufnahmeeinrichtung Hessens zuständig ist, bei geflüchteten Ukrainern gebe es positive Testergebnisse „in sehr niedriger Zahl“, demnach wurden nur 48 der 4705 seit dem 24. Februar eingetroffenen Ukrainer positiv getestet. Auch aus Frankfurt, wo sich ein großes Erstversorgezentrum befindet, heißt es, die Zahlen seien gering.

RKI: Geflüchtete sind eher gefährdete Personengruppe

Das Robert-Koch-Institut schreibt zum Thema „Flucht und Gesundheit“: RKI-Analysen der Meldedaten von Infektionsgeschehen in Unterkünften von Geflüchteten in der Vergangenheit zeigten, „dass sich die Betroffenen in den meisten Fällen in Deutschland infiziert haben. Das heißt, es handelt sich eher um eine gefährdete Personengruppe als eine Gruppe, von der ein Risiko für andere Personen ausgeht.“

Ukrainische Flüchtlinge werden in den Erstaufnahmeeinrichtungen unmittelbar nach ihrer Ankunft getestet. In Frankfurt erfolgt der Test direkt am Eingang des Erstversorgungszentrums, der Eintritt ist laut Sprecherin des Roten Kreuzes in Hessen nur mit einem negativen Testergebnis möglich. Die Schnelltests werden alle drei Tage wiederholt. Andernorts folgt auf den Schnell- später ein PCR-Test, außerdem wird getestet, wenn die Menschen weiterverteilt werden.

Positiv getestete Personen müssen sich in eine mindestens siebentägige Quarantäne begeben. In einigen Bundesländern müssen auch alle anderen bis zur Bestätigung des negativen Tests in eine Isolation. Je nach Bundesland ist die Dauer unterschiedlich. In Rheinland-Pfalz etwa beträgt sie 24 Stunden, im Saarland 48. Problem dabei: Die Labore sind überlastet, es dauert, bis das Ergebnis der PCR-Tests da ist. Bisher, so heißt es aus mehreren Ländern, reichten die Kapazitäten für eine Isolierung und Quarantäne aus.

Impfquote in der Ukraine eher niedrig

Auch Impfangebote gibt es nun allerorts in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Das RKI hat Hinweisblätter auf Ukrainisch dazu veröffentlicht sowie eine allgemeine Handreichung für Impfungen. Es empfiehlt aufgrund der derzeit hohen Infektionsgefahr, eine Covid-19-Impfung allen anderen Impfungen vorzuziehen.

Die Impfquote in der Ukraine ist vergleichsweise gering; nur 35 Prozent der Ukrainer verfügen über einen vollständigen Impfschutz, in Deutschland beträgt der Wert 75 Prozent. Hinzu kommt: Ukrainer erhielten meist das russische Vakzin Sputnik oder das chinesische Sinovac. Beide sind in der EU nicht zugelassen. Die Menschen benötigen laut RKI daher eine abermalige Impfserie, um den Status als Geimpfte zu erlangen.

Mehr zum Thema 1/

Die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen ist damit weitgehend unter Kontrolle, was das Infektionsgeschehen, aber auch Impfungen angeht. Bisher, so heißt es etwa vom rheinland-pfälzischen Integrationsministerium, sei es in den Einrichtungen durch eine konsequente Umsetzung der Maßnahmen gelungen, Infektionsausbrüche zu verhindern.

Nach Test und Registrierung werden die ukrainischen Flüchtlinge nun zunehmend auf die Kommunen verteilt, wenn auch bisher sehr zögerlich. Die meisten ukrainischen Flüchtlinge kommen derzeit allerdings privat unter, hier ist das Infektionsgeschehen nicht zu überblicken. Ukrainer brauchen für Reisen von bis zu 90 Tagen in die EU kein Visum, sie können sich frei im Schengenraum bewegen.

Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind mehr als drei Millionen Ukrainer außer Landes geflohen, fast zwei Millionen nach Polen. In Deutschland wurde die Zahl der registrierten ukrainischen Flüchtlinge zuletzt mit 175.000 beziffert, die Zahl der tatsächlich Angekommenen dürfte aber weit höher liegen. Registrieren müssen sich die Menschen nur, um Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz zu erhalten oder wenn sie keine Unterkunft finden.

Vermehrt melden sich laut Ländern und Kommunen in den Erstaufnahmeeinrichtungen nun Menschen, die zunächst privat untergekommen seien. Es sei nicht voraussehbar, wie viele tatsächlich kämen. Die Zahlen schwankten stark, was die Aufnahme und eine pandemie-gerechte Unterbringung zusätzlich erschwere.