Studie zu Ansteckungsorten : Infiziert im Testzentrum und im Supermarkt

Wo könnten Sie sich denn angesteckt haben? Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter stellen diese Frage seit 15 Monaten ständig. Die positiv Getesteten müssen angeben, wen sie in den vergangenen sieben bis zehn Tagen getroffen haben – um zu ermitteln, wer angesteckt wurde und nun in Quarantäne muss. Weit schwieriger fällt es, zu erkennen, wo sich jemand selbst infiziert haben könnte. Auch wenn sich Infektionsketten in privaten Haushalten leichter nachvollziehen lassen, bleibt die Mehrheit der Ansteckungsorte noch immer im Dunkeln. Einfach danach zu fragen, sei „eine Methode aus dem vergangenen oder sogar vorvergangenen Jahrhundert”, sagt Lutz Ehlkes. Er ist verantwortlich für die Kontaktpersonennachverfolgung beim Gesundheitsamt in Düsseldorf.

Dabei gibt es Methoden, um den Ursprung einer Infektion und mögliche Cluster genauer auszumachen. Im Juni vergangenen Jahres begannen Forscher der Universität Düsseldorf und das Gesundheitsamt der Stadt eine Kooperation, im August wurden erste Proben untersucht. Die Methode, die die Düsseldorfer Wissenschaftler bereits beim Ausbruch in Heinsberg zur Ermittlung der Ansteckungswege angewandt hatten, sollte nun auch in einer Großstadt zum Einsatz kommen. Die „Echtzeit-Sequenzierung“, von der sie nun sprechen, sei ein Update für die Kontaktnachverfolgung. Dabei geht es auch um die Eindämmung von Ausbrüchen – vor allem aber darum, die Wissenslücke zu schließen, über die auch die Politik im Hinblick auf Öffnungsschritte klagte. Die verschiedenen Statistiken zeigten, dass bislang zwei Drittel der Ansteckungsorte im Dunkeln blieben.