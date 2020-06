Corona im Schlachtbetrieb : Ein Massenausbruch als Laborversuch

Frisch geschlachtete Schweine hängen in einem Kühlhaus des Fleischunternehmens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Bild: dpa

Als es im Mai in mehreren Schlachtbetrieben in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu Corona-Ausbrüchen kam, verwahrte sich Clemens Tönnies dagegen, dass nun die ganze Fleischbranche unter Generalverdacht gestellt werde. Anders als bei den Wettbewerbern gebe es bei ihm keine Sammelunterkünfte für die zumeist aus Rumänien und Bulgarien stammenden Werkvertragsarbeiter. Der Großteil wohne vielmehr in Drei- und Vierzimmerwohnungen im Landkreis Gütersloh verteilt. Auch verwies Tönnies auf sein Hygienekonzept und baute ein eigenes Abstrich-Zentrum, um Mitarbeiter auch ohne behördliche Anweisung auf das Virus testen zu können.

Die Strategie schien aufzugehen, nur vereinzelt kam es bei Tönnies zu Infektionen. Und weil man das Problem später auch anderen Orts in den Griff zu bekommen schien, verschwand das Thema Hotspot Schlachthof wieder von der politischen Agenda.

Nun ist es mit großer Wucht zurück – just in der Phase immer weiterer Lockerungen und just durch einen in dieser Dimension noch nicht gesehenen Corona-Massenausbruch beim größten deutschen Schlachtbetrieb. Als vergangene Woche die Zahl der positiven Tests im Tönnies-Stammwerk in Rehda-Wiedenbrück in die Höhe schnellte, übernahm das Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh das Test-Regime bei Tönnies.

Von sämtlichen rund 7000 Mitarbeitern in dem Zerlegewerk müssen Abstriche genommen werden. Bis Donnerstag waren mehr als 730 der Tests positiv. Und das dürfte lediglich der Anfang gewesen sein, denn in der ersten Runde waren bei rund 1106 Arbeitern Abstriche genommen worden.

Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) stellte 7000 Menschen unter Quarantäne, schloss das Werk in Rheda-Wiedenbrück – und weil viele der Tönnies-Arbeiter Kinder haben, die an vielen Orten im Kreis in den Kindergarten oder zu Schule gehen, schloss er zum Unmut der Eltern im Kreis Gütersloh sämtliche Kitas und Schulen. Allein rund 50.000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche sind von der abermaligen Schließung betroffen.

Obwohl die von Bund und Ländern vereinbarte Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche schon jetzt deutlich überschritten wurde und gewiss mit noch mehr positiven Testergebnissen zu rechnen ist, lehnt Landrat Adenauer schärfere Maßnahmen einstweilen ab. „Ein Lockdown für den gesamten Kreis wäre unerträglich, ich möchte ihn, solange es geht, vermeiden“, sagt der Enkel Konrad Adenauers.

Das ändert gleichwohl nichts daran, dass es sich bei dem Massenausbruch im Tönnies-Stammwerk um einen der bisher größten Corona-Hotspots in Deutschland handelt. Das Kreisgesundheitsamt ist vollauf damit beschäftigt, die Tests zu organisieren, die Infektionsketten nachzuverfolgen und die Quarantäneauflagen zu überwachen, damit sich aus dem Hotspot keine Welle entwickelt. Für die Ursachenforschung bleibe da keine Zeit, wie ein Sprecher des Kreises sagt.

Das weiß auch der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Im Gespräch mit der F.A.Z. kündigt er deshalb an, eine Studie in Auftrag geben zu wollen. „Wir müssen untersuchen, wie die Corona-Ausbrüche in der Fleischindustrie entstehen“, sagt der Minister. Es gelte, dem Ausbruch in Rheda-Wiedenbrück „epidemiologisch auf den Grund“ zu gehen.