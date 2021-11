Corona in Sachsen : Mit 2G gegen die vierte Welle

Es ist eine Entwicklung mit Ansage, auch wenn sie in ihrer Dimension dann doch viele überrascht: Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) zum zweiten Mal in Folge einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen. Die Gesundheitsämter aus ganz Deutschland erfassten 37.120 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie noch in keiner der drei Wellen zuvor. Bereits am Donnerstag war mit 33­.949 Neuinfektionen ein neuer Negativrekord erreicht worden. Besonders in Bayern (9491 Neuinfektionen binnen 24 Stunden), Sachsen (4149) und Thüringen (1944) nimmt das Infektionsgeschehen bereits seit vergangener Woche rasant zu, während die Zahlen im Nordosten und Westen des Landes zuletzt nur noch leicht stiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag deutschlandweit bei 169,9; deutlich darüber liegen Thüringen (386,9), Sachsen (385,7) und Bayern (256,8).

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Seit es Impfstoffe gegen Covid-19 gibt, ist die Inzidenz jedoch nicht mehr alleiniger Maßstab für politisches Handeln. Vielmehr ist die Hospitalisierungsquote in den Fokus gerückt, die ausdrückt, wie stark sowohl Normal- als auch Intensivstationen mit Covid-19-Patienten gefüllt sind. Ziel ist es, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, von der nicht nur an Corona Erkrankte, sondern alle potentiellen Patienten betroffen wären. Schon seit Tagen spitzt sich auch die Lage in Deutschlands Krankenhäusern zu. Etwa 90 Prozent der Corona-Patienten seien ungeimpft, sagte Michael Albrecht, Chef des Dresdner Universitätsklinikums und Sachsens Klinikbetten-Koordinator. Das betreffe vor allem mittlere Jahrgänge, die zudem deutlich länger im Krankenhaus bleiben müssten als ältere Jahrgänge vor einem Jahr.

In Sachsen waren am Donnerstag die Vorwarnstufen beider Kategorien den fünften Tag in Folge deutlich überschritten. Sollten die Zahlen weiterhin so rasant steigen, rechnet Albrecht damit, dass schon Ende kommender Woche auch die Überlastungsstufen gerissen werden. Dann könnte die Lage abermals so kritisch werden wie im Dezember vergangenen Jahres, als es im Freistaat kein einziges freies Intensivbett mehr gab und 60 Patienten in andere Bundesländer ausgeflogen werden mussten.

Keine Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen

Sachsens Regierung reagierte darauf am Freitag in einer Sondersitzung des Kabinetts, auf der abermals Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen wurden. So wird ab Montag im Freistaat als erstem Bundesland überhaupt flächendeckend die sogenannte 2-G-Regel gelten, nach der ausschließlich Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants und Kneipen, zu Theatern, Kinos, Konzerten und Fußballspielen haben werden. Lediglich der Einzelhandel und die Kirchen bleiben davon ausgenommen.

Auch die vor den Herbstferien verkündete Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen wird es vorerst nicht geben. Zugleich soll in Pflegeheimen das gesamte Personal dreimal wöchentlich getestet werden, nicht nur die Pfleger. Schätzungen zufolge sind in Krankenhäusern, vor allem aber in Pflegeeinrichtungen, nach wie vor bis zu ein Drittel der Mitarbeiter nicht geimpft.