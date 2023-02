Uniklinik-Direktor über Corona : „Das Virus spielt im Krankenhaus keine Rolle mehr“

Aktualisiert am

In Krankenhäusern rückt Corona in den Hintergrund, aber die Schutzmaßnahmen bleiben. Die Intensivstationen sind weniger belastet. Soll auch dort die Masken- und Testpflicht fallen?

In den vergangenen drei Jahren haben sie am Universitätsklinikum Leipzig 4262 an Corona erkrankte Patienten behandelt, 618 davon verstarben, teilweise lagen gleichzeitig mehr als 40 Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Aktuell liegt dort kein einziger. „Eigentlich spielt das Virus im Krankenhaus keine Rolle mehr“, sagt Sebastian Stehr, Klinikdirektor und Leiter der hausinternen Taskforce Covid-19. „Wir sind wieder im normalen Geschäft drinnen.“

Das bedeutet nicht nur, dass aufgeschobene Operationen nachgeholt werden können. Sondern auch, dass Behandlungen wieder regulär geplant werden, Betten sowie Personal im Intensivbereich wie vor der Pandemie verteilt sind und OP-Ressourcen für den gesamten Krankenhausbetrieb zur Verfügung stehen.

Zwischen den vergangenen Wellen der Pandemie habe es diese Normalität im Uniklinikum so ausgeprägt nicht gegeben, sagt Stehr. Denn als der Krankenhausbetrieb gerade wieder hochgefahren wurde, kam die nächste Welle. „Und wir mussten wieder alles runterfahren.“ Dieses Mal aber ist der Klinikdirektor zuversichtlich, „dass wir an dem Punkt angekommen sind, dass die Pandemie endemisch wird und keine solche Herausforderung mehr bietet“.

Lediglich Schilder, Hinweise auf Stationen und die Maskenpflicht würden im Uniklinikum Leipzig noch an die vergangene Phase erinnern, „die man so nicht noch mal erleben möchte“. Dazu kommen die wöchentlich 2000 Corona-Tests für Mitarbeiter und Besucher. „Es gibt im Hintergrund viel Arbeit, die durch die bestehenden Corona-Maßnahmen einfach erledigt werden muss.“ Die Notwendigkeit dafür sieht Stehr aber nicht mehr. Er hofft, dass jetzt auch Mitarbeiter, Patienten und Besucher in einem weiteren Schritt zur Normalität zurückkehren und im Normalfall auf Tests und Masken verzichten können.

Kein Warten auf die Herbstwelle

Noch ist das nicht der Fall. Im Gesundheitswesen gilt weiterhin bundesweit das Infektionsschutzgesetz. Hinzu kommen weitere Einschränkungen, wie etwa bei der Besucherzahl in Krankenhäusern. „Die gesamte Gesellschaft hat das Gefühl, Corona ist jetzt vorbei“, sagt Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). In den Kliniken spiegele sich das einerseits in der Rückkehr zum Normalbetrieb wider, andererseits gelten hier noch strenge Regeln. Das sei teils nicht mehr verhältnismäßig, findet Neumeyer, etwa wenn eine Testpflicht weiterhin bestehe, die kostenlosen Tests für Krankenhausbesucher aber wie geplant Ende Februar auslaufen.

Seit Anfang Januar hat sich die Zahl der auf Corona positiv getesteten Patienten in deutschen Krankenhäusern laut DKG von 19 000 auf 8523 mehr als halbiert. Auch wenn die Infektionszahlen zuvor schon mal niedrig waren, empfindet Neumeyer die jetzige Situation als anders: „Wir wussten, da kommt noch eine Herbstwelle.“ Die pandemischen Wellen weichen jedoch einer endemischen Dynamik. Die DKG plädiert deswegen für Maßnahmen, die auch im Gesundheitswesen die „Lebenswirklichkeit“ der Menschen miteinbeziehen.

In Hausarztpraxen ist Corona schon länger eine von mehreren dominierenden Atemwegserkrankungen. „Aktuell beschäftigen uns in den Praxen neben Covid-19 eine Reihe von Infektionskrankheiten“, sagt Markus Beier, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes. Neben positiv auf Corona getesteten Patienten habe es zahlreiche mit Influenza oder dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) Infizierte gegeben. Vor allem im November und im Dezember sei die Lage wegen der Summe dieser Krankheiten angespannt gewesen. „Die Arbeitssituation ist durchgehend bei 100 Prozent – vorher war sie bei 120.“ Beier hofft, dass Praxen bald entlastet werden.

Auch jenseits der Kliniken kehrt Normalität ein

Auch Gernot Marx, Vizepräsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), gibt keine Entwarnung. Obwohl Corona auf den Notfall-Stationen kein Problem mehr darstelle, befänden sich einige Intensivstationen im eingeschränkten Betrieb. Das liege am knappen Pflegepersonal sowie an aufgeschobenen Operationen, die jetzt abgearbeitet werden müssen. Deswegen sei der Druck weiterhin hoch: „Es ist nach wie vor eine große Aufgabe, die wir zu bestehen haben.“

Die DIVI erhofft sich eine bundesweit einheitliche Lösung zu den Corona-Maßnahmen im Gesundheitswesen – und „keinen Flickenteppich“. Dort größere Vorsicht als in anderen Bereichen walten zu lassen, hält Marx, anders als Stehr und Neumeyer, momentan noch für berechtigt. Gleichzeitig ist er optimistisch, denn allein seit Anfang Januar hat sich die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in Deutschland von 1500 auf heute 600 mehr als halbiert. Dass die Infektionszahlen schon um diese Jahreszeit so niedrig seien, lasse hoffen, „dass sich Corona jetzt wirklich zur Endemie entwickelt und wir aus der Pandemie rauskommen“.

Jenseits der Kliniken kehrt in diesen Tagen wieder Normalität ein, bundesweit fallen Schutzmaßnahmen im öffentlichen Leben weg. Vom 2. Februar an gibt es keine Maskenpflicht im Fernverkehr mehr. Auch die Bundesländer folgen mit gelockerten und auslaufenden Regelungen. Während in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein schon länger keine Maskenpflicht mehr im öffentlichen Nahverkehr gilt, ziehen die restlichen zwölf Bundesländer bis zum 3. Februar nach. In allen Bundesländern außer Mecklenburg-Vorpommern entfällt bis zum 3. Februar sogar die Isolationspflicht bei einem positiven Corona-Test.