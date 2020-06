Corona in Göttingen : Ein ehrenwertes Haus

Die Geschichte des Iduna-Zentrums in Göttingen scheint schnell geschrieben. 17 Stockwerke, mehr als 400 Wohnungen, gut 600 gemeldete Bewohner, in Wahrheit vermutlich eher 700. Unter ihnen Arbeitslose, Studenten, Flüchtlinge, Migranten, Drogensüchtige, Rentner. Auf dem abgesperrten Parkplatz vor den Hochhäusern stehen Autos ohne Nummernschilder, die meisten Fahrräder vor den Haustüren haben verbogene Laufräder oder keinen Sattel mehr. In einem Aufzug in der Nummer sechs steht eine Liebeserklärung auf Russisch, im zwölften Stock ist eine der gläsernen Flurtüren zerborsten, auf einer anderen beleidigt ein Graffito Drogensüchtige als „Dreck“; die Antwort eines anderen darauf heißt nur: „Kanacken“. Dieser Ort ist der Inbegriff eines sozialen Brennpunkts. Oder, wie die „Bild“-Zeitung vergangene Woche titelte, ein „berüchtigter Corona-Block“.

Sofia Dreisbach Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Der Hochhauskomplex am nördlichen Innenstadtrand ist in der Pandemie zur größten Herausforderung für Göttingen geworden. Im Mai hatte es wochenlang kaum neue Corona-Fälle in Stadt und Landkreis gegeben – dann folgte der massenhafte Ausbruch im Iduna-Zentrum. Von aktuell 146 Infizierten in der Stadt leben die allermeisten dort im Maschmühlenweg, keine zehn Minuten vom Hauptbahnhof und der Einkaufsstraße entfernt, neben Finanzamt und Landgericht, und doch in einem eigenen Kosmos.

Das Virus soll sich in dem Wohnblock bei mehreren größeren Feiern von „Großfamilien“, so die Bezeichnung in der ersten Mitteilung der Stadt Göttingen, verbreitet haben; nach Medienberichten handelt es sich um muslimische Roma aus dem Kosovo, die das Ende des Ramadans mit dem Zuckerfest begingen. Wegen der rapide steigenden Zahl von Infektionen sah sich die Stadt genötigt, wieder härtere Maßnahmen zu ergreifen: Weil unter den Infizierten Dutzende Kinder waren, wurden alle Schulen der Stadt geschlossen, ebenso einige Kitas. Auch die Sportvereine mussten das Training wieder einstellen.

Mehr zum Thema 1/

Das Fiasko eines großen Ausbruchs mitten in den beginnenden Lockerungen war da, der Ursprung benannt. Doch mit den Einschränkungen stieg der Unmut in der Bevölkerung, mit dem öffentlichen Interesse kamen die Anfeindungen. In Messenger-Diensten kursierten Beiträge wie etwa ein Foto des Iduna-Zentrums neben dem Foto einer gewaltigen Staubwolke nach einer Sprengung: „Stadt findet schnelle Lösung für Corana (sic!) verseuchtes Haus und seine Bewohner.“ Um des Ausbruchs in der Wohnanlage Herr zu werden, ordnete die Stadt verpflichtende Massentests an. Zwischen Freitag und Sonntag waren alle Bewohner dazu aufgerufen, sich in der Tiefgarage des Hauses auf Corona testen zu lassen.

Bathalo war einer der Ersten, denen am Freitag für den Abstrich ein Stäbchen tief in den Rachen geschoben wurde. Ein bisschen unangenehm, aber kein Problem für ihn, sagt er am Samstag. Das Ergebnis steht noch aus, es soll nach dem Wochenende kommen. Was den 21 Jahre alten Mann wirklich stört, ist das Gerede der Leute, die Berichte in den Medien. „Ich fühle mich ungerecht behandelt“, sagt er. „Unser Ruf ist geschädigt worden.“ Bathalo, der seinen echten Namen nicht nennen möchte, ist in Deutschland geboren und lebt seit zwanzig Jahren im Iduna-Zentrum. Seine Eltern sind Ende der neunziger Jahre vor dem Krieg aus dem Kosovo geflohen. Sie leben, ebenso wie viele weitere Familienmitglieder, im selben Haus wie der Sohn. Er sagt: „Wir sind wie Kleber, wir wollen uns nicht trennen.“