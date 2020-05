Corona in Flüchtlingsheimen : Masseninfektionen auf engstem Raum

Kaum ein Tag vergeht derzeit, ohne dass in einem deutschen Flüchtlingsheim eine Corona-Masseninfektion auftritt. Am Mittwoch meldete Frankfurt, dass in einer Einrichtung im Stadtteil Bockenheim 60 Tests positiv ausgefallen waren. Zu Beginn der Woche gaben die Behörden in Nordrhein-Westfalen bekannt, dass sich binnen weniger Tage 152 Bewohner und dreizehn Mitarbeiter eines Heims in Sankt Augustin bei Bonn angesteckt hatten. Von den etwas mehr als 11.300 Asylbewerbern, die aktuell in einem der 39 vom Land betriebenen Heime leben, wurden mit Stand 19. Mai zwar nur 230 positiv getestet, drei Landeseinrichtungen stehen derzeit in Nordrhein-Westfalen unter Quarantäne. Doch die Gefahr, dass die Infektionen rasch zunehmen, ist groß. Ähnlich wie in Pflegeheimen hat das neuartige Virus auch in Flüchtlingsunterkünften potentiell leichtes Spiel, weil viele Menschen auf engem Raum zusammenleben.

Das in Nordrhein-Westfalen zuständige Integrationsministerium hat schon vor einigen Wochen zahlreiche Schutzvorkehrungen getroffen. Zuletzt nicht mehr benötigte Heime wurden wieder geöffnet und zusätzlicher Raum in aktuell leerstehenden Jugendherbergen geschaffen. Einerseits ist es nun eher möglich als bisher, die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Andererseits können Infizierte und Verdachtspersonen als jeweils eigene Gruppen in Quarantänebereichen gesondert untergebracht werden. Im Integrationsausschuss des Landtags lobte Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) das Konzept: Durch ein umfassendes Maßnahmenbündel mit Hygieneschulungen für die Heimbewohner oder häufigerem Putzen werde das Verbreitungsrisiko minimiert.