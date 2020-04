Corona in Flüchtlingsheimen : Bis die Bundeswehr kommt

Entwickeln sich Flüchtlingsunterkünfte zu Corona-Hotspots? Die Bundesländer versuchen, die Ausbreitung des Virus so gut wie möglich zu begrenzen. Das führt einige Heime an ihre Grenzen.

Ähnlich wie in Pflege- oder Altersheimen ist die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus in Flüchtlingseinrichtungen besonders groß, weil viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Während gebrechliche Bewohner von Pflegeheimen dem Risiko ausgesetzt sind, vom Personal angesteckt zu werden, wohnen in Flüchtlingsheimen vor allem junge, mobile Menschen, die die Infektion auch selbst verbreiten können.

Wie schnell sich die Lage zuspitzen kann, zeigte sich Anfang der Woche im baden-württembergischen Ellwangen. Die Leitung der dortigen Landeserstaufnahmeeinrichtung musste wegen zahlreicher Flüchtlinge mit Corona-Infekt sogar die Bundeswehr anfordern. Seit Anfang der Woche helfen 35 Soldaten aus der Albkaserne in Stetten am Kalten Markt in der Flüchtlingsunterkunft aus – sie verteilen Essenspakete, unterstützen die Ärzte und Pfleger in der Krankenstation und sorgen für eine gerechte Verteilung von Schutzmasken und Schutzanzügen. Infizierte und gesunde Flüchtlinge wurden, kurz nachdem die Testergebnisse vorlagen, in unterschiedliche Gebäude verlegt und separiert.