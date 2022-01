Vorbereitung auf Omikron-Welle : Durchseuchung ist keine Alternative

Noch immer gibt es keine Entwarnung vor der Omikron-Welle. Die Bundesregierung will mit Anreizen für die Drittimpfung werben und besorgt sich zusätzlichen Impfstoff aus Rumänien. Dennoch ist das nächste Impfziel in Gefahr.

Deutschland hat sich genügend Corona-Impfstoff für Auffrischungen und für die bevorstehende Impfpflicht gesichert. In den kommenden drei Wochen könne man jedem „Boosterfähigen“ die dritte Injektion anbieten, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium unter Karl Lauterbach (SPD). Das sei nicht zuletzt deshalb möglich, weil der Bund soeben fünf Millionen mRNA-Dosen des Herstellers Biontech aus einem EU-Kontingent für Rumänien gekauft habe, das Bukarest nicht abnehmen wollte. Diese Mengen stünden vom 24. Januar an zur Verfügung. Dem Wunsch der Bundesländer, die Impfzentren bis zum Jahresende offenzuhalten und aus Berlin heraus weiterhin zu finanzieren, will Lauterbachs Haus entsprechen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das Corona-Impfziel der Bundesregierung bis Ende Januar ist nach Einschätzung Lauterbach dennoch in Gefahr. Der SPD-Politiker sagte dem Nachrichtenportal The Pioneer: „Es wird sehr schwer sein, das ist klar.“ Bis Ende Januar sollen nach den Plänen der Ampel-Koalition 80 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft sein. Bis Mittwochmorgen erhielten 74,8 Prozent – oder 62,2 Millionen Menschen – mindestens eine Impfdosis.

Die für das Frühjahr geplante Impfpflicht soll nicht an fehlenden Vakzinen scheitern. Wie es heißt, sind ausreichend Dosen an mRNA-Impfstoffen bestellt oder optioniert, um jeden Bundesbürger noch dreimal zu impfen, insgesamt mehr als 240 Millionen Einheiten. Kürzlich war bekannt geworden, dass von März an ein spezieller Biontech-Impfstoff gegen die Omikron-Variante zur Verfügung stehen könnte. Offenbar wird also angenommen, dass diese Mutation dann weiterhin grassieren wird. Unklar scheint noch, ob das kürzlich zugelassene Vakzin des amerikanischen Herstellers Novavax tatsächlich erstmals Ende Januar ausgeliefert wird. Deutschland hatte zunächst vier Millionen Dosen davon bestellt. Da das Mittel anders wirkt als das bei Impfgegnern unbeliebte mRNA-Verfahren, gibt es Hoffnungen, mit Novavax auch Skeptiker zu erreichen.

Erleichterungen für Drittgeimpfte

Lauterbach hatte schon in seiner ersten Bundestagsrede als Minister angekündigt, dass das Boostern für ihn zentrale Bedeutung habe. Unter seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU) war damit später begonnen worden als in anderen Ländern, diesen Rückstand will man jetzt aufholen. Dazu dienen nicht nur die Impfzentren und die Beschaffung der Präparate, sondern auch gezielte Anreize. So wird von kommender Woche an das Leben etwas einfacher für Personen, die eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 erhalten haben.

Bisher spielte das Boostern beim Status keine Rolle im Vergleich zu Grundimmunisierten, Zweifach- und Dreifachgeimpfte wurden gleich behandelt. Das wird sich nach Lauterbachs Vorschlägen, der die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag gefolgt sind, nun ändern. Zum einen sind Drittgeimpfte künftig dort, wo die 2-G-Plus-Regelung gilt, von Testnachweisen befreit. Damit wird es einfacher, spontan ins Restaurant, Café oder Konzert zu gehen. Zum anderen müssen Geboosterte nicht in Quarantäne, wenn sie engen Kontakt zu einem Omikron-Infizierten hatten. In diesen „Privilegien“ sieht Berlin einen starken Anreiz, um sich die dritte Spritze setzen zu lassen. Das betrifft noch etwa 30 Millionen Personen.