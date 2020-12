Corona in der Pflege : Wer testet, kann nicht pflegen

Wie gut, dass es diesen Besprechungsraum in der Nähe des Eingangs gibt. Zu besprechen gibt es zwar immer noch viel, wahrscheinlich sogar mehr als sonst. Doch dafür nutzt Gerold Mück-Krell jetzt halt eines der anderen Zimmer. Genug von ihnen gibt es ja. Mück-Krell leitet ein Pflegeheim mit 78 Bewohnern im bayerischen Bad Füssing. Das Besprechungszimmer, das er zur Teststation umfunktioniert hat, hilft ihm dabei, „diesen Spagat hinzubekommen“, wie er sagt. Der Spagat, das ist der Versuch, die Alten und Kranken so gut wie möglich vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen und trotzdem Besuch zu ihnen zu lassen. „Wir müssen das tun“, sagt Mück-Krell. Er meint das Testen von Besuchern. Keinesfalls soll es wieder so sein wie im Frühjahr, da waren sich Bund und Länder einig. Damals legte sich ein erster sogenannter Lockdown über das Land. Was das Wort bedeutet, wurde erst mit der Zeit klar. Es dauerte eine Weile, bis alle begriffen, was es bedeutet, wenn die Alten und Kranken in den Pflegeheimen wochenlang keinen Besuch mehr bekommen dürfen. Wenn sie abgeschnitten werden von der Welt vor ihren Fenstern. Wenn sie allein sterben, weil Ehepartner und Kinder an den Eingangstüren abgewiesen wurden.

Das sollte sich in der zweiten Welle der Pandemie keinesfalls wiederholen. Und weil es inzwischen sogenannte Antigen-Schnelltests gibt, mit denen Besucher rasch auf das Virus getestet werden können, sollen es Teststationen wie die in dem Besprechungszimmer des Heims in Bad Füssing richten. Die bayerische Landesregierung hat genau festgelegt, wie viel Kontakt zur Außenwelt sie den Hochbetagten gestattet. Die jüngste Verordnung fasst das in bestes Bürokratendeutsch: „Jeder Bewohner darf von täglich höchstens einer Person besucht werden, die über ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 verfügt und dieses auf Verlangen nachweisen muss“, heißt es da. Ein Antigen-Schnelltest darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein regulärer PCR-Test muss höchstens drei Tage vor dem Besuch vorgenommen worden sein. Doch die wenigsten Besucher bringen ein Testergebnis mit, sagt Mück-Krell. „Die Erfahrung zeigt, dass Besucher sich eher bei uns testen lassen.“

In dem Heim, das zum Bayerischen Roten Kreuz gehört, muss sich jeder Besucher 24 Stunden vorher anmelden. Dann bekommt er einen Termin zugewiesen. Dass Mück-Krell und seine Leute den zusätzlichen Aufwand bewältigen können, hat auch etwas damit zu tun, dass die Senioren vergleichsweise wenig Besuch bekommen. „Wir haben vier bis fünf Besucher pro Tag“, sagt der Heimleiter. Die Pflegedienstleiterin koordiniert Tests und Besuche. Der Chef sagt, es sei in Ordnung, wenn deshalb etwas Verwaltungskram liegenbleibe. Besuche seien jetzt wichtiger.