Langsameres Vorgehen in Bayern : Söder setzt auf „vorsichtigere“ Strategie

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder zeigte sich nach der Sitzung seines Kabinetts am Donnerstag zufrieden mit der Einigung, die tags zuvor zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erreicht wurde – in Bayern herrscht der Eindruck vor, man habe sich mit der defensiveren Linie, die man auch mit Kanzlerin teile, durchgesetzt – etwa gegen Nordrhein-Westfalen.

Bayern allerdings will den Spielraum, den die Einigung den einzelnen Ländern zugesteht, ausschöpfen, im Sinne einer, wie Söder es formulierte, „vorsichtigeren, umsichtigeren Strategie“. Diese begründete er nicht nur damit, dass Bayern stärker vom Coronavirus betroffen sei als andere Länder, sondern auch, dann man im Freistaat „keine unkontrollierte Exit-Strategie“ wolle. Bei allem, was man über andere Länder und deren möglichen Vorwitz beim Thema Lockerungen sagen kann: Für eine „unkontrollierte Exit-Strategie“ war eigentlich niemand eingetreten.

Entscheidung über das Oktoberfest in zwei Wochen

Im Einzelnen beschloss die Staatsregierung, das Kontaktverbot außerhalb des eigenen Hausstands abzuschaffen und den Bayern zu erlauben, sich von Montag an mit einer anderen Person außerhalb des Hausstands zu treffen. Unter anderem die Grünen in Bayern hatten die Regierung aufgefordert, hier mit anderen Bundesländern gleichzuziehen. Die Lehrer in Bayern sollen bei Schülern in diesem Jahr nachsichtig sein, wenn ihre Versetzung in die nächste Klasse gefährdet ist. Kein Schüler solle wegen der Corona-Pandemie sitzenbleiben, sagte Söder. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ergänzte, man werde „großzügig ein Vorrücken auf Probe erlauben“. In Bayern sollen die Abschlussklassen vom 27. April an wieder die Schulen besuchen dürfen, andere Klassen vom 11. Mai an. Dabei sollen nur zehn bis 15 Schüler im Klassenzimmer sein, gegebenenfalls solle in den Schulen ein Schichtbetrieb organisiert werden, so Piazolo.

Mehr zum Thema 1/

Bayern öffnet darüber hinaus kleinere Geschäfte bis 800 Quadratmeter, Buchhandlungen und Autohäuser eine Woche später als andere Bundesländer. Sie sollten erst vom 27. April an öffnen, sagte Söder. Davon ausgenommen seien Baumärkte und Gärtnereien, die bereits ab kommendem Montag wieder verkaufen dürften. Für Restaurants und Hotels gebe es „auf absehbare Zeit“ keine Aussicht, den Betrieb aufzunehmen. Es gebe nur eine „eine kleine Hoffnung“, dass dies zu Pfingsten wieder möglich sein werde. Söder zeigte sich darüber hinaus „sehr, sehr skeptisch“, ob das Münchner Oktoberfest in diesem Jahr stattfinden kann. Er werde zusammen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in den nächsten zwei Wochen eine Entscheidung treffen, sagt Söder. Reiter sehe die Lage aber ähnlich wie er. Zu dem Volksfest, das vom 19. September bis 4. Oktober dauern soll, kommen jedes Jahr Millionen Gäste aus dem In- und Ausland. Gottesdienste könnten im Mai in Bayern möglicherweise unter Bedingungen wieder stattfinden, sagt Söder.