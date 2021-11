Corona in Altenheimen : Geht jetzt alles wieder los?

Philipp Weber ist Kabarettist. Er tritt im Fernsehen auf, hat für seine Programme Preise bekommen. Er liebt seinen Be­­ruf, und er liebt seine Mutter. Mit Corona wurde beides kompliziert, das Leben als Künstler und das Le­ben als Sohn. Denn Webers Mutter ist pflegebedürftig und lebt im Heim. In ei­nem Heim, das sie und die anderen Be­wohner unbedingt vor dem Virus schützen will. Mit großem Engagement und mit strengen Regeln.

Fast ein Jahr lang konnten Weber und seine Familie die Mutter nicht in ihrem Zimmer besuchen. Auch dann nicht, als alle doppelt geimpft waren. Aus Rücksicht auf die Nichtgeimpften, auch unter den Pflegekräften, hieß es.

„Wenn du merkst, dass deine Mutter langsam verschwindet, dass sie nur noch an die De­cke starrt, wenn du zu Besuch kommst – das willst du nicht noch mal erleben“, sagt Weber, 47 Jahre alt, bei einem Treffen in Frankfurt. Im Sommer sei es dann endlich wieder aufwärtsgegangen. Seine Mutter war wacher, glücklicher. Doch jetzt gibt es Corona-Fälle im Heim. „Und bei uns ist natürlich der Arsch auf Grundeis, dass das alles wieder losgeht“, sagt Weber.

Mit „das alles“ meint er: keine spontanen Besuche mehr, sondern nur noch Treffen zu festen Zeiten. In einem Gemeinschaftsraum, nicht auf dem Zimmer der Mutter und im schlimmsten Fall nur für eine Stunde.

Länder wollen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Mit den steigenden Corona-Zahlen wächst nicht nur die Sorge, dass das Vi­rus in Alten- und Pflegeheime getragen wird, sondern auch der Druck, die Re­geln noch einmal zu verschärfen, um dem vorzubeugen. Beim ihrem Treffen am Donnerstag einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder darauf, „dass bundeseinheitlich in diesen Einrichtungen alle Mitarbeiterinnen und Mit­arbeiter sowie alle Besucherinnen und Besucher täglich eine negative Testbescheinigung vorweisen“ müssen, die nicht älter als 24 Stunden ist.

Auch geimpfte Pflegekräfte sollen regelmäßig ein negatives Testergebnis vorlegen. Die Einhaltung dieser Regeln soll ein „möglichst lückenloses Monitoring-System“ gewährleisten, das auch den Stand der Booster-Impfungen unter den etwa 980.000 Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen in Deutschland abbildet. Die Ministerpräsidenten der Länder forderten den Bund am Donnerstag auf, Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung zu verpflichten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ging am Freitag sogar noch einen Schritt weiter und sprach sich für eine allgemeine Impfpflicht aus.

Weber findet es gut, dass die Politik dem Wohl von Heimbewohnern seit dem Beginn der Pandemie viel Aufmerksamkeit widmet. „Aber als Söder gesagt hat: Jedes Leben zählt, da wurde ich wütend. Natürlich zählt jedes Leben – aber es zählt doch auch, wie dieses Leben vor dem Tod aussieht.“ Ihm ist es wichtig, dass die Entscheidungsträger neben der Virusbekämpfung auch an die Folgen ihrer Maßnahmen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen denken. Denn die hingen oft in der Luft und wüssten nicht, welche Regeln gerade für sie gelten.

Viel Verwirrung auf allen Seiten

So war die Aufregung in Webers Familie für kurze Zeit groß, als es plötzlich hieß, für Besuche seien negative PCR-Tests nötig. Für den Vater, weil für ihn die Abwicklung schwierig ist – Anmeldung nur per Onlineportal, Ergebnis nur per E-Mail. Der 81 Jahre alte Mann schafft das nicht ohne die Hilfe seiner Kinder. Aber die sind nicht immer greifbar. Die Tochter lebt zwar in der Nähe von Amorbach, wo der Vater wohnt und die Mutter im Kreisaltenheim ist. Doch als Rektorin einer Grund- und Mittelschule hat sie einen vollen Kalender.