Corona-Impfungen : Woher weiß ich, wann ich dran bin?

In gut einer Woche soll mit dem Impfen begonnen werden. Seit heute steht fest, wer zuerst an der Reihe ist. Doch in vielen Bundesländern ist noch völlig offen, wer die Bürger überhaupt informiert.

Eine Arzthelferin simuliert in Trier die Corona-Impfung an Feuerwehrmann Johannes Haag Bild: dpa

Es liegt in der Natur dieser Pandemie, dass es oft erst spät Antworten auf wesentliche Fragen gibt. Welche Bevölkerungsgruppen in welcher Reihenfolge geimpft werden sollen, steht so richtig erst seit Freitagvormittag fest – also gut eine Woche vor dem geplanten Beginn der Massenimpfungen am 27. Dezember. In Berlin stellte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Rechtsverordnung vor, mit der die Reihenfolge geregelt wird. Erst am Tag zuvor hatte die Ständige Impfkommission (Stiko), die am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist, ihre finalen Empfehlungen veröffentlicht.

Spahn wich, wie am Freitag offensichtlich wurde, in Teilen von ihnen ab. Während die Fachleute die Bevölkerung in sechs Gruppen unterteilt hatten, die nacheinander geimpft werden sollen, unterscheidet das Ministerium nur noch vier Gruppen – drei mit Priorität, danach der Rest des Landes. Beiden Dokumenten ist gemein, welche Bevölkerungsgruppen ganz oben auf der Liste stehen: Höchste Priorität beim Impfen haben demnach Menschen, die älter sind als 80 Jahre, sowie Bewohner und Mitarbeiter in stationären Pflegeheimen. Auch Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten gehören zu dieser Gruppe sowie medizinisches Personal etwa in den Impfzentren, auf den Intensivstationen der Krankenhäuser, in Notaufnahmen und bei Rettungsdiensten sowie jene, die sich um besonders schwache Patienten kümmern, etwa Krebspatienten oder Personen nach einer Organtransplantation.

Spahn sagte, es werde „mindestens ein bis zwei Monate“ dauern, bis die Schwächsten mit einer Impfung gegen das Virus geschützt sind. Für das erste Quartal des nächsten Jahres rechnet er mit elf bis 13 Millionen für ganz Deutschland verfügbaren Impfdosen. Weil jeder Mensch zwei Impfungen bekommen muss, damit die Immunisierung funktioniert, ist die Zahl der Personen, die für eine Impfung in Frage kommen, geringer – rechnerisch reichen die Dosen für höchstens 6,5 Millionen Menschen. Die Wissenschaftler der Stiko schätzen, dass die Gruppe mit der höchsten Priorität aber mindestens 8,6 Millionen Menschen umfasst. „Alle anderen Bürger bitte ich um Geduld“, sagte Spahn. „Ich bitte Sie, abzuwarten, bis auch Sie an der Reihe sind.“

Länder sind für Impfzentren verantwortlich

Unklar blieb jedoch auch am Freitag vielfach noch, wie die unterschiedlichen Personengruppen überhaupt davon erfahren sollen, dass sie möglicherweise eine erhöhte Priorität bei der Impfung haben, und was sie tun müssen, um einen Termin in einem Impfzentrum zu bekommen. Denn während sich der Bund darum kümmert, die Impfstoffe zu beschaffen und innerhalb des Landes zu verteilen, sind die Bundesländer dafür zuständig, die Impfungen zu organisieren. Der Betrieb der Impfzentren und die Information der Bürger sind damit Ländersache.

Weil jedes Pflegeheim unter staatlicher Kontrolle steht, dürfte es den Ländern jedenfalls nicht schwerfallen, ihre mobilen Impfteams nach einem festen System in alle Einrichtungen zu schicken. Pflegebedürftige und das dortige Personal wären damit rasch zu ermitteln und zu erreichen. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Sachsen-Anhalt bestätigte der F.A.Z., dass in dem Land zuerst mobile Teams in die Heime ausrücken sollen. „Im Vorfeld wird über die Heime das Impfinteresse abgefragt, wo notwendig, auch unter Einbeziehung von Betreuenden. Geimpft werden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende.“