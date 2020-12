Aktualisiert am

Corona-Impfungen in Kliniken : „Ich will keinesfalls, dass Druck aufgebaut wird“

„Eine Impfung ist kein Freifahrschein“: Klinikdirektor Jochen Werner Bild: Stefan Finger

Wie können Corona-Impfungen in den Kliniken durchgeführt werden? Und was bedeutet das für deren tägliche Arbeit? Fragen an den Ärztlichen Direktor der Universitätsmedizin Essen, Jochen Werner.