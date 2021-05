Schutz gegen Corona : Wann muss die Impfung aufgefrischt werden?

Eine Person wird am 8. Mai in Köln gegen Corona geimpft Bild: EPA

Die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe ist unbestritten, auch nach Auswertung von Realwelt-Daten in impfstarken Ländern. Sie ist wie in den klinischen Studien hervorragend, und zwar für alle in Europa zugelassenen Impfstoffe. Allerdings ist die Wirksamkeit nicht in Stein gemeißelt. Sie lässt mit der Zeit nach. Die entscheidende Frage ist deshalb: Wie schnell und wie stark schwindet sie – und wann muss die Impfung aufgefrischt werden?

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut hält sich offiziell noch bedeckt, auch wenn der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens jüngst schon einmal „spätestens 2022“ als Datum für eine mögliche dritte (beim Johnson & Johnson-Impfstoff für eine zweite) Impfdosis nannte. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Studienlage in einem Interview auf eine andere Zahl gebracht: Der Impfschutz sei für die meisten etwa sechs Monate ausreichend.