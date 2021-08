Impfen von Jugendlichen : Die Politik hat die STIKO beschädigt

Dass Politiker Jugendlichen ein Impfangebot machen, geht in Ordnung. Dass sie auf die STIKO eindreschen, nicht. Es wird Folgen haben, die weit über die Pandemie hinaus reichen.

Ein zwölf Jahre alter Junge sitzt in einem Impfzentrum in der estnischen Stadt Tartu. Bild: dpa

Was die Ständige Impfkommission zur Impfung von Jugendlichen sagt, hat Folgen für den Kampf gegen die Pandemie. Was Politiker über die STIKO sagen, hat Folgen, die weit über diese Krise hinausreichen.

Den Anfang machte der bayerische Ministerpräsident. Er ärgerte sich so sehr darüber, dass die STIKO das Impfen von Jugendlichen noch nicht empfohlen hatte, dass er einen Angriff der Marke Söder startete: Er tadelte die Wissenschaftler, indem er andere lobte. Die von der Europäischen Arzneimittelbehörde, sagte Söder, die seien „die Profis“. Die STIKO dagegen sei eine „ehrenamtliche Organisation“. Es klang bedauernd, und das aus dem Mund eines Parteivorsitzenden, dessen CSU erst vor kurzem ein bombastisches Programm aufgelegt hatte, um Ehrenamtliche zu unterstützen.

Nach Söder kam der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil an die Reihe. Die Kommission hatte gerade entschieden, vorerst nur die Impfung für Jugendliche mit Vorerkrankungen zu empfehlen, da polterte Weil, er könne das „überhaupt nicht nachvollziehen“. Indem er suggerierte, dass die STIKO einen Fehler gemachte hatte, zweifelte er ihre Autorität an.

Ohne ihre Unabhängigkeit ist die STIKO wirkungslos

Den Höhepunkt aber markierte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen, der diese Woche vorschlug, das Gremium umzubauen zu einem „Bundesgesundheitsamt“. Das käme einer Entmachtung gleich. Seine Mitglieder wären damit dem Gesundheitsminister unterstellt und müssten sich nach seinen Weisungen richten.

Ohne ihre Unabhängigkeit aber ist die STIKO wirkungslos. Die Wissenschaftler werden weder von Politikern bezahlt noch herumkommandiert. Sie richten sich nicht nach politischen Zwängen, sondern nach wissenschaftlichen Fakten. Das ist der Grund, warum so viele Bürger der Kommission vertrauen und sich impfen lassen, wenn sie es empfiehlt. Das ist auch der Grund, warum Politiker so darauf dringen.

Sie scheinen aber vergessen zu haben, dass das Gütesiegel der STIKO wertlos wird, sobald der Eindruck entsteht, dass die Politik mitbestimmen kann, worauf es kommt. Dieses Problem hat die Kommission schon jetzt. Was sie auch in Zukunft entscheiden wird, ein Teil der Leute wird sie für inkompetent halten, ein anderer für politisch gesteuert. Es sollte aber um die Daten gehen, die das Gremium hat, und um die Frage, ob sie ausreichen für eine Empfehlung.

Mehr zum Thema 1/

Was die Jugendlichen angeht, fehlten lange wichtige Informationen. Zum Beispiel die, wie oft sie schwer an Corona erkranken. Wie häufig sie durch eine Impfung eine Herzmuskelentzündung bekommen. Und ob sie durch Corona womöglich noch viel öfter eine Herzmuskelentzündung bekommen als durch den Impfstoff. Von den Antworten auf diese Fragen hängt ab, ob die STIKO den Impfstoff für sie empfiehlt.

Erst wenn sie vorliegen, können ihre Mitglieder entscheiden. Wann das der Fall ist, müssen sie selbst bestimmen dürfen. Politiker, die das verkennen und so tun, als stünde das Ergebnis von vorne- herein fest, setzen sich dem Vorwurf der Wissenschaftsfeindlichkeit aus.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Den Impfstoff können die Amtsträger Jugendlichen trotzdem anbieten, so wie Spahn es tut. Sie müssen das politische Kalkül nicht mal verschweigen: Je mehr Kinder geimpft sind, desto weniger Ärger wird es in den Schulen geben. Solange man die Eltern entscheiden lässt, ist das in Ordnung. Die STIKO aber sollten die Politiker für ihre Ziele nicht einspannen.

Dass einige es versucht haben, offenbart ein gestörtes Verhältnis zu den Institutionen, von denen sie besonders profitieren. Wer gewählt wird, ist umgeben von Beamten, die den Apparat am Laufen halten, und unabhängigen Wissenschaftlern, die ihnen zuarbeiten. Dazu gehört die STIKO. Wer sie diskreditiert, schadet sich selbst.