Aktionswoche für mehr Geimpfte : Spahns Impfschlacht

Jens Spahns „Aktionswoche“ soll die Wende für eine höhere Impfquote bringen. Was hält die Politik von einer härteren Gangart in der Impfkampagne ab? Es muss die Wahl am 26. September sein.

Rettet der Gesundheitsminister mit einer Last-Minute-Kampagne Deutschland vor einem weiteren harten Corona-Winter mit neuen Kontaktbeschränkungen und wieder vollen Intensivstationen? Es klingt ein wenig nach Verzweiflung und letztem Aufgebot, wenn Jens Spahn für die kommenden Tage eine bundesweite „Aktionswoche“ ausruft, um endlich die nur noch minimal wachsende Impfquote wie von RKI-Präsident Wieler gefordert „drastisch“ zu steigern. Nur so lasse sich ein „fulminanter Verlauf“ der schon anrollenden vierten Welle verhindern, sagt der wichtigste Pandemieberater Spahns. Dabei hatte sich Wieler noch im Frühsommer vorsichtig optimistisch angesichts der damals wachsenden Impfbereitschaft und der damit verbundenen Aussicht auf einen milden Pandemieherbst geäußert – trotz der hochansteckenden Delta-Variante des Virus.

Weniger als drei Wochen vor der Bundestagswahl will Spahn, der auch wegen seiner Rolle als Pandemiebekämpfer ein wichtiger Mitstreiter des Kanzlerkandidaten der Union ist, eine Aufholjagd gegen das sich ausbreitende Virus gewinnen. Wenn er sein überaus ambitioniertes Ziel erreichen kann, binnen sieben Tagen in einem nationalen Kraftakt fünf Millionen impfmüde, impffaule und impfskeptische, aber grundsätzlich ansprechbare Menschen zum Piks in den Oberarm zu bewegen, wäre das auch ein großer gesundheitspolitischer Erfolg des ehrgeizigen CDU-Manns. Ihm selbst und Armin Laschet würde das in einer für seine Partei anderen, aber ebenso dramatischen Aufholjagd bis zum 26. September helfen. Und es würde Versäumnisse in der bisherigen Impfkampagne zunächst vergessen machen.

Spahn verfolgt ein ambitioniertes Impfziel

Doch bevor Spahn nächste Woche in die finale Impfschlacht zieht, muss er sich als verantwortlicher Bundesminister unangenehme Fragen gefallen lassen. Warum ist die noch vor drei Monaten so hoffnungsvoll nach viel Ruckeln und Mangelwirtschaft in Schwung gekommene Impfkampagne mit Impfstoff in Hülle und Fülle erst ins Stocken und dann fast zum Stillstand gekommen?

Es stimmt zwar, dass es reichlich Informationen rund um das Thema Impfen in allen seriösen Medien gab, auch über Risiken und Nebenwirkungen der neuen Impfstoffe. Doch Bürger, die den Drosten-Podcast hören und fast jede Woche bei „Illner“ in Dauerschleife von Wissenschaftsjournalisten, Virologen und Politikern alle Argumente für mehr Impftempo serviert bekamen, sind nicht die Zielgruppe, auf die es jetzt ankommt.

Wo sind die auf migrantische Milieus und junge Menschen aus bildungsfernen Elternhäusern zielenden Aufklärungs- und Werbekampagnen? Eine vom Bundespresseamt in Auftrag gegebene Kampagne mit fünf beliebten Influencern in den sozialen Netzwerken erwies sich jedenfalls als Flop. Und ist womöglich in Thüringen, Brandenburg und Sachsen, wo die Impfquote am niedrigsten und die Vorbehalte vieler gegen Corona-Maßnahmen am größten sind, eine andere Ansprache notwendig als in westlichen Impfhochburgen wie Bremen und Schleswig-Holstein? Das ist eine Aufgabe, die eigentlich die Spahn unterstellte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hätte leisten müssen. Mindestens genauso wichtig, und so sieht es selbstkritisch auch Spahn, sind die von der Politik seit Monaten beschworenen unkomplizierten Impfgelegenheiten im Vorübergehen, etwa mit mobilen Impfteams vor Clubs, Einkaufszentren, Sportstadien, Biergärten oder anderen beliebten Treffpunkten vor allem junger Leute. Auch Apotheken wären geeignete Orte, an denen ohne Terminvergabe unbürokratisch immunisiert werden könnte.

Und warum wird der größte Anreiz, sich impfen zu lassen, so defensiv eingesetzt? Das ist die Rückkehr zum normalen Leben und zur Freiheit mit der Aufhebung vieler Einschränkungen in Alltag und Freizeit allein für Geimpfte und Genesene. Nur das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg plant harte 2-G-Regeln, wonach Ungeimpfte auch mit Corona-Test vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen sind, wenn landesweit mehr als 390 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden.

Es scheint die Angst zu sein, Wähler zu verprellen oder sie der impfskeptischen AfD und der Querdenker-Bewegung in die Arme zu treiben, die Union, SPD und Grüne dazu treibt, um das Thema einen derart großen Bogen zu machen. Wirkung auf Impfmuffel dürfte auch die Erlaubnis für Arbeitgeber zeigen, zur Sicherung von Betriebsabläufen in der Pandemie den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen zu dürfen. Auch Spahn ahnt, dass Appelle („Impfen, impfen, impfen!“) und eine Aktionswoche im Spätsommer allein wahrscheinlich nicht reichen, um nur in die Nähe der angepeilten Impfquote von 85 Prozent zu kommen. Seine schon in Rheinland-Pfalz umgesetzte Forderung, Arbeitnehmern, die sich hätten impfen lassen können, im Falle einer vierzehntägigen Quarantäne die Lohnfortzahlung zu verweigern, weist auf eine geplante härtere Gangart im Umgang mit Impfunwilligen hin. Aber nicht vor der Bundestagswahl, so viel ist sicher.