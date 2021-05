Wegfall der Priorisierung : Impftermin für alle – und der Risikopatient wartet noch?

Im Hamburger Impfzentrum gibt es ein neues Phänomen. Während noch nicht einmal die über 60 Jahre alten Menschen oder die Vorerkrankten mit erhöhter Priorität in der Hansestadt zum Impfen aufgerufen sind, gibt es manche, die ihre zweite Impfung schon nicht mehr abwarten können. Wie aus der Gesundheitsbehörde berichtet wird, hat man schon Menschen abweisen müssen, die sich früher als geplant ihre zweite Spritze abholen wollten. Sie wollten schnell von den Erleichterungen für vollständig Geimpfte profitieren, hieß es.

Nicht alles passt in diesen Wochen zusammen. Die politische Diskussion hängt der Realität in den Arztpraxen und Impfzentren mal hinterher oder greift ihr vor, und noch schwieriger ist es mit den Signalen, die von der Politik ausgesendet werden – oder von den Bürgern empfangen. So ist die Aufhebung der Priorisierung bis spätestens Juni schon angekündigt, es gibt Erleichterungen für Geimpfte, immer mehr Länder haben Öffnungen angekündigt, und über immer mehr Personen wird diskutiert, die man noch schneller impfen sollte, weil sie jung sind oder in ärmeren Stadtteilen wohnen. Dabei gibt es noch mehr als genug zu tun mit dem Abarbeiten einer zentralen Aufgabe der Impfkampagne: dem Schutz der besonders gefährdeten Personen in den ersten drei Prioritätengruppen.

Im Betrieb ist Priorisierung kaum möglich

Denn wenn auch nach dem vermeintlichen Impfdesaster nun angeblich der Impfturbo kommt, kann es für manche Menschen aus diesen Gruppen noch lange dauern, bis sie ihre erste Spritze bekommen. Und wie die einzelnen Länder in den letzten Wochen der Priorisierung mit den Prioritätengruppen umgehen, unterscheidet sich erheblich. Beim letzten Impfgipfel von Bund und Ländern Ende April wurde beschlossen, die Priorisierung „spätestens im Juni“ aufzuheben. Dafür gab es wichtige Gründe, es geht vor allem um mehr Tempo: Viel mehr Impfstoff wird erwartet, die Priorisierung aufrechtzuerhalten bedeutet mehr Aufwand vor allem in den Hausarztpraxen. Inzwischen erhalten sie immer mehr Impfstoff, aber schon jetzt gibt es immer wieder Berichte über bürokratische Hürden und die große Nachfrage weit über Stammpatienten hinaus.

Spätestens wenn die Betriebsärzte ab Anfang Juni noch mehr Geschwindigkeit in die Impfkampagne bringen sollen, ist die Priorisierung nicht mehr zu halten: Wer will ihnen schon zumuten, zwischen Kollegen aus demselben Team zu unterscheiden? Für den bei manchen so unbeliebten AstraZeneca-Impfstoff ist die Priorisierung schon aufgehoben, damit er zumindest in die Oberarme von jüngeren Menschen kommt, für die er zwar nicht empfohlen ist, die ihn aber wollen. Doch was passiert mit den bislang priorisierten Personen?

Nach dem Impfgipfel sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU), in vielen Ländern seien die Prioritätengruppen eins und zwei schon geimpft und die dritte geöffnet. Im Großen und Ganzen rechne man damit, dass in dieser Gruppe die Erstimpfungen im Mai stattfinden würden. Ein Blick in die Länder lässt Zweifel daran aufkommen, auch wenn bereits 27 Millionen Menschen zumindest eine erste Spritze bekommen haben sollen. Was nach dem Ende der Priorisierung passiert, ist schwer abzusehen. Es droht das große Gedränge.