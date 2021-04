Bürokratische Hürden : Warum Privatärzte noch nicht mitimpfen können

Impfstoffverteilung : Gesundheitsministerium weist Kritik der Kassenärzte zurück

Die Lieferungen an die Arztpraxen sollen nicht halbiert werden, heißt es in Berlin. Doch die Sorgen niedergelassener Ärzte bleiben bestehen. Die EU will derweil künftig vor allem auf mRNA-Impfstoffe setzen.