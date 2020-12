Aktualisiert am

Reinhardt fordert schnellere Impfstoff-Prüfung in Europa

Bundesärztekammer-Präsident : Reinhardt fordert schnellere Impfstoff-Prüfung in Europa

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer am 15. Juli in Berlin Bild: dpa

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, wirft der zuständigen europäischen Behörde Zeitverschwendung bei der Zulassung eines Corona-Impfstoffs vor. Dem Deutschlandfunk sagte Reinhardt in einem Interview am Freitag, er halte vier Wochen für zu lang. Schließlich müsse nicht der Impfstoff selbst abermals untersucht, sondern nur Studien geprüft werden, die in den vergangenen Monaten erstellt wurden.

„Ich glaube, dass man das schneller schaffen kann“, so Reinhardt weiter. Die EU forderte er dazu auf, auf die Behörde Einfluss zu nehmen und die Prüfung zu beschleunigen.

Skeptisch zeigt sich der Präsident der Bundesärztekammer, ob sich die hohen Infektionszahlen und zahlreichen Todesfälle allein mit Lockdown-Maßnahmen dauerhaft senken lassen. Auch die Fallzahlen in Frankreich, die nach einem harten Lockdown gegenwärtig unter denen in Deutschland liegen, würden angesichts der abermaligen Lockerungen wieder zunehmen. Umso wichtiger, so Reinhardt weiter, sei es deshalb bei der Zulassung eines Impfstoffs aufs Tempo zu drücken. Mit einer Entspannung der Pandemielage rechne er nicht vor dem Frühjahr, vielleicht auch erst im Sommer.