Corona-Pandemie : Braucht Deutschland ein zentrales Impfregister?

Die Aussicht auf die Erstellung eines zentralen Registers zur Vorbereitung einer möglichen Corona-Impfpflicht ist unter Ärzten auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während sich der Deutsche Hausärzteverband für die Idee eines solchen Verzeichnisses offen zeigt, hält die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV das Vorgehen für unrealistisch. „Der Aufbau eines nationalen Impfregisters würde Monate, vielleicht auch Jahre dauern, damit wäre uns im Moment nicht geholfen“, sagte der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen der F.A.Z. Es gebe keine zentrale Vorhaltung der Daten und derzeit auch keine Möglichkeit, eine solche quasi auf Knopfdruck zu erstellen.

Bisher lägen die Informationen zu Covid-19-Impfungen hierzulande dezentral vor, in den Impfzentren, beim öffentlichen Gesundheitsdienst und in den Praxen, für einzelne Patienten oft sogar bei unterschiedlichen Ärzten. Andere Impfungen, etwa gegen Tropenkrankheiten, seien an dritten Orten gespeichert, so in Tropeninstituten. All diese Details datenschutzkonform zusammenzuführen und auch noch mit den amtlichen Meldedaten abzugleichen, erfordere einen nicht zu leistenden Aufwand, so Gassen. „Besser als jetzt ein großes unbeherrschbares Rad zum Thema Impfpflicht und Impfregister zu drehen, wäre es, alle Anstrengungen aufs Impfen und Boostern zu richten“, sagte der KBV-Chef. „Die Arztpraxen zeigen gerade, dass das geht, in Deutschland impfen wir sieben Millionen Menschen in der Woche, so viele wie nie zuvor.“ Mit etwas Verzögerung werde auch wieder genügend Impfstoff zur Verfügung stehen. Ein großer Trumpf, um den viele andere Länder Deutschland beneideten, sei die hohe Zahl niedergelassener Ärzte, weshalb im Moment nirgendwo in Europa schneller geimpft werde als in der Bundesrepublik.

„Auch Omikron ist vor allem problematisch für Ungeimpfte“

Wichtig sei es jetzt, Impfzögerer durch gute Argumente zu gewinnen. Ein solches laute, dass man bei ausreichender Durchimpfung die gegenwärtige Diskussion um neuerliche Kontaktbeschränkungen und Lockdowns gar nicht erst führen müsse. Gassen erinnerte an den beruhigenden Appell des amerikanischen Virologen und obersten Pandemieberaters von US-Präsident Joe Biden, Anthony Fauci, dass alle, die geboostert seien und die Corona-Regeln einhielten, auch gegen die Omikron-Variante weitgehend geschützt seien, insbesondere gegen einen schweren Verlauf und Tod. „Auch Omikron ist vor allem problematisch für Ungeimpfte“, so der KBV-Chef.

Deutlich positiver als die KBV sehen die Hausärzte ein nationales Impfverzeichnis. „Wenn man über eine Impfpflicht nachdenkt, kommt man um ein zentrales Register nicht herum, das wäre sinnvoll“, sagte der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, der F.A.Z. Ohne eine verlässliche Liste lasse sich die Pflicht weder überwachen noch durchsetzen. Außerdem wäre die Speicherung nötig, um verlässliche statistische Daten zum Impffortschritt, zur Verträglichkeit, zu möglichen Durchbrüchen und Ähnlichem zu führen, und zwar nach Altersgruppen, Geschlecht, Vorerkrankungen und weiteren Kriterien.

„Bisher verlassen wir uns auf Daten aus anderen Ländern, etwa aus Israel, wo es genau solch ein Verzeichnis gibt“, so Weigeldt. Das allein zeige schon, wie sinnvoll ein Impfregister sei. Er erinnerte daran, dass die Krankenkassen die Impfdaten von den Ärzten ohnehin erhielten, nämlich über die Honorarabrechnungen. Allerdings zumeist erst nach fünf Monaten, was für Zwecke wie die Impfpflicht zu spät sei. Der Mediziner schlug vor, die neu eingeführten elektronischen Impfzertifikate, die Ärzte und Apotheker ausstellen, zum Aufbau eines landesweiten Impfregisters zu nutzen. Zur Ausstellung des entsprechenden QR-Codes würden die Meldedaten aus dem Personalausweis bereits jetzt abgeglichen. „Mit genau diesen Angaben ließe sich auch ein Impfregister erstellen“, so Weigeldt.

Die nötige Hard- und Software müsse von verlässlichen staatlichen Einrichtungen in Auftrag gegeben und kontrolliert werden, etwa vom Paul-Ehrlich-Institut. „Dann hätten wir eine zentrale Übersicht, wer geimpft ist und wer nicht, und außerdem könnte man das Impfzertifikat bei Verlust einfach ersetzen.“ Wichtig sei, den Datenschutz zu wahren und sicherzustellen, dass auf die Praxen keine zusätzliche Bürokratie zukomme, appellierte Weigeldt ähnlich wie Gassen.

Die Anregung zu dem Register kommt aus der Politik. Am Wochenende hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) ein solches gefordert. In der Zeitung „Welt am Sonntag“ monierte sie, dass noch immer zu wenige Daten über die Pandemie abrufbar seien. „Wir brauchen exakte Zahlen“, so Bas. „Wir brauchen zum Beispiel ein nationales Impfregister.“ Demgegenüber lehnt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert diese Datenerfassung ab. Er führte datenschutzrechtliche Gründe an und dass die Gesundheitsämter jetzt schon überlastet seien. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigte sich offen für ein Register. „Ich lasse das prüfen“, sagte er in einer Fernsehsendung von „Bild“. Wenn sich die rückwirkende Erfassung als „Bürokratiemonster“ erweise, werde er sich gegen ein solches Register aussprechen. Sollte es aber nicht zu viel Mühe machen, „dann werde ich dafür sein“. Priorität habe aber, das Impfen zu beschleunigen. Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte im Fernsehen gesagt, eine Impfpflicht könne es aus juristischer Sicht nur geben, wenn ein zentrales Impfregister vorliege.