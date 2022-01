Debatte im Bundestag : Die Pläne zur Impfpflicht im Überblick

Prof. Hendrik Streek gestern: "Wir können die Pandemie nicht wegimpfen, das sehen wir " [..] "Immunologisch betrachtet impfen wir im Moment gegen eine Variante, die es gar nicht mehr gibt. Ein Fehler [..] in der Kommunikation war von Anfang an zu sagen, wir haben einen Schutz vor der Infektion, es ist ein Fremdschutz [..] - das haben wir ja nicht. Es ist ein Eigenschutz [..] Wenn das Argument ist, wir schützen das System vor Überlastung [..] politische Frage [..] System der Überlastung in Griff kriegen [..] Personalproblem [..]. Hauptargument die Impfpflicht kritisch zu sehen ist [..] eng verbandelt mit dem Genesenenstatus. Wir [..] wissen [.., dass] alle die genesen sind einen sehr sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf haben. Und eine Reinfektion, zumindest von den Studien bis Omikron die man überblickt, eigentlich sehr selten im Vergleich zu einer Infektion nach einer Impfung auftritt." (Quelle: Markus Lanz vom 25.01.2022, ZDFheute Nachrichten, Aufzeichnung ab Minute 10:00)

Fred Meier1

26.01.2022 - 14:49

Die Gegner bezweifeln die Notwendigkeit einer solchen Pflicht .... # Kopf & Bauch im Streit? Aber mal ernsthaft aus dem "inneren Nähkästchen" geplaudert! . Kopf an Bauch: Es sind seit 2 Jahren "X-Millionen" Menschen weltweit geimpft worden! Impfschäden (von 2-3 Tagen leichter unpässlich mal abgesehen), 0,000 hoch -X %. Also real kaum noch im Verhältnis darstellbar! . Es sind weltweit mehrere Millionen ungeimpfte Menschen (gezählt) an einer Corona-Infektion verstorben! - Bauch an Kopf: Du "Blödmann", was fragst du noch! Sofort impfen! . Fazit: IM Team, bei demokratischer interner innerer Abstimmung, geht fast alles gut & fix.. Auch wenn die Leber (die "vielleicht" für innere Desinfektion mit => "90% Allohol" plädiert) in dem o.a. Fall eine Minderheitenmeinung vertreten könnte! :-) . Wenn man/Frau "Fakten" hinzuzieht, s.o., bleibt mMn.übrig: Impfen schadet kaum, nicht impfen aber VIELEN. Wobei man/Frau neben dem Letalem auch den Kollateralschäden (Quarantäne usw) sehen muss! Gr Sikasuu