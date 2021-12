Kampagnen und Lügen : Die Hetze gegen Wissenschaftler muss aufhören

Fackelzüge von Impfgegnern und glatte Lügen in Rundschreiben an Ärzte zersetzen den Wahrheitsanspruch einer modernen und liberalen Gesellschaft. Besonders infam ist die Kampagne der „Bild“-Zeitung.

Zwei deutsche Nobelpreisträger sind in diesen Adventstagen geehrt worden, zwei waren es auch im vergangenen Jahr, und doch hat dieses stolze, aufgeklärte Land am Ende des zweiten Pandemiejahres einen wissenschaftsfeindlichen Ex­tremismus zu beklagen, der zum Himmel schreit. Fackelzüge von Impfgegnern und infame Lügen in Rundschreiben an Ärzte sind nicht mehr Ausdruck für den Pandemie­frust, den wir alle spüren. Vielmehr ist es der Versuch, den Wahrheitsanspruch einer modernen und liberalen Gesellschaft zu zersetzen. In aller Öffentlichkeit und ohne jede Scham. Besonders infam, weil grob wahrheitswidrig, war vor wenigen Tagen die „Bild“-Schlagzeile: „Die Lockdown-Macher“.

Drei unabhängige und versierte Wissenschaftler, die der Politik regelmäßig mit Szenarien-Modellen die Optionen des Pandemie­managements aufzeigen, wurden als Treiber für restriktive Corona-Maßnahmen dargestellt, die nach den gesundheitspolitischen Fehlern im Sommer und Herbst jetzt wieder nötig geworden sind. Ungewöhnlich scharf und schnell war auch die Reaktion aus der Wissenschaft: in einem „Aufruf zu mehr Sachlichkeit in Krisensituationen“.

Alle großen Wissenschaftsorganisationen stellten sich geschlossen gegen die „diffamierende“ Zurschaustellung der drei Forscher. Die „Grundprinzipien der Demokratie“ und die „Grundregeln einer freien und offenen Gesellschaft“ würden auf inakzeptable Weise verletzt. Einige der Institutionen, in deren Namen Viola Priesemann, Dirk Brockmann und Michael Meyer-Hermann ihre wissenschaftliche Expertise liefern, haben Beschwerde beim Presserat eingereicht.

Müssen die Forscher besser geschützt werden?

Tatsächlich steckt hinter der „Bild“-Schlagzeile ein Muster, das die Radikalisierung billigend in Kauf nimmt. Dabei ist völlig unbestritten: Politik, nicht die Wissenschaft, trifft Entscheidungen. Auch solche zu den Corona-Maßnahmen, jeder seriöse Journalist weiß das. Warum also verbreitet ein Medium, das für sich selbst in einem späteren Kommentar den Respekt vor Wissenschaftlern in Anspruch nimmt, solche Märchen? Weil es das kann, werden Medienfachleute sagen, weil die vermeintlich „gute Lüge“ sich nicht an der Wahrheit orientiert oder am Schaden des Belogenen, sondern an den Ängsten, Überzeugungen und dem Frust seiner Leser. Wir gegen das Imperium.

Die Kampagnen desselben Blattes gegen den Charité-Virologen Christian Drosten, die Hetze gegen die Pandemie-Stellungnahmen der Nationalakademie Leopoldina, das alles waren und sind respektlose Attacken gegen unabhängige Wissenschaftler, die sich in der Krise ehrenamtlich in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben.

Die Frage, bei der wir mit diesen und in sozialen Medien tausendfach wiederholten Attacken gegen Wissenschaftler inzwischen angekommen sind, lautet angesichts der Radikalisierung nicht mehr wie vor einem Jahr noch: Werden wir von Fachleuten regiert, oder bastelt die Regierung gar an einer „Experto­kratie“? Vielmehr lautet sie nun: Müssen die Forscher vor der schamlosen Diffamierung künftig besser geschützt werden? Wissenschaftskommunikation, und nicht mehr ist die Politikberatung durch Fachleute, muss selbstverständlich kritisiert werden dürfen. Das hat der Wissenschaftsrat in einem Positionspapier unlängst klargestellt. Es gebe bisher keine Vertrauenskrise. Aber das Vertrauen in die Wissenschaft darf auch nicht dadurch verspielt werden, dass sie als Teil der Problemlösung hintergangen wird, indem die konträren persönlichen Überzeugungen, konfuse Ängste oder der falsche Glaube über den Wahrheitsanspruch gestellt werden. Das gilt erst recht für einflussreiche Medien, die täglich Millionen Menschen erreichen.

Gewalt- und Todesdrohungen gegen Pandemieforscher

Denn was wäre wohl das Ergebnis einer weiteren Radikalisierung? Fast ein Viertel der in der Öffentlichkeit agierenden Pandemieforscher hat einer im Herbst veröffentlichten internationalen Umfrage zufolge schon Gewalt- und Todesdrohungen erhalten, vier von fünf von ihnen sind immer wieder persönlichen Angriffen und Troll-Kommentaren ausgesetzt. Unerträglicher Terror also, der jedenfalls nicht durch willfährige Medienkampagnen noch unterstützt werden darf. Es handelt sich auch keineswegs bloß um ein Pandemiephänomen: Wo immer große Krisen die Gesellschaft herausfordern und wissenschaftliche Lösungen dringender werden, sind extremistische Positionen besonders laut und aggressiv. Und die Lüge als Instrument der Täuschung besonders oft im Anschlag.

Der frühere Bundesverfassungsrichter Johannes Masing, damals Berichterstatter für Themen wie Meinungsfreiheit, sagte zu Falschinformationen: Wenn extremistische Positionen umschlagen in konkrete Rechtsgutgefährdungen, gehöre zu den Aufgaben des Staates nicht nur die „beseelte Durchsetzung von Freiheit“, sondern auch die „Gewährung von Schutz“. Wenn nicht mehr zählt, was wahr und richtig ist, heißt es: gegensteuern.