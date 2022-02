Corona-Impfbereitschaft : Wenn der Imam für die Impfung wirbt

Das Bild zeigt einen Mann mittleren Alters, er trägt Brille und zum Anzug eine Krawatte, könnte Bürgermeister sein oder Staatssekretär. Jedenfalls überzeugt er arabischsprachige Migranten in Deutschland eher, sich mit der Corona-Impfung zu beschäftigen, als es Fotos einer Familie, eines Arztes oder Imams vermögen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und der Universität Potsdam, die an diesem Freitag vorgestellt wird. Die Forscher haben untersucht, wie die Regierung Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland am ehesten dazu bringen kann, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Um zu erfahren, wie die Impfkampagne in den sozialen Netzwerken gerade bei Migranten mehr Wirksamkeit entfalten kann, haben die Wissenschaftler ihnen im November und Dezember unterschiedliche Facebook-Anzeigen präsentiert, die zur Impfung aufriefen und an deren Ende sich ein Link befand, der zu einem Terminbuchungsportal führte. Insgesamt nahmen etwa eine Million Facebook-Nutzer an der Studie teil, wobei die Forscher die Zugehörigkeit eines Nutzers zu einem migrantischen Milieu entsprechend der bei Facebook eingestellten Sprache angenommen haben. Unterschieden wurden Nutzergruppen, die das Netzwerk auf Deutsch, Arabisch, Türkisch und Russisch verwendeten.

Insgesamt klickten etwas mehr als 17.000 Nutzer auf den Link zur Terminanmeldung, also etwa 1,7 Prozent der Teilnehmer. Angesichts der damaligen Impfquote von etwa 68 Prozent halten die Autoren der Studie – Jasper Tjaden, Professor für angewandte Sozialforschung in Potsdam, und Esther Haarmann vom Zentrum für die Auswertung globaler Migrationsdaten bei der IOM – den Wert für „beträchtlich“, wie sie in der Untersuchung schreiben. Geimpfte interessieren sich schließlich nicht mehr für das Angebot. Ob die Interessenten sich anschließend tatsächlich impfen ließen, war für die Autoren allerdings nicht ersichtlich.

Für die Migranten wiederum, die laut einer kürzlich vom Robert-Koch-Institut (RKI) vorgestellten Studie deutlich seltener gegen Corona geimpft sind als Menschen ohne Migrationsgeschichte, spielt die Ansprache in den sozialen Netzwerken offenbar eine wichtige Rolle. Facebook-Nutzer, die Arabisch sprechen, klickten in dreieinhalb Prozent der Fälle und damit deutlich häufiger auf den Link der Anzeige, wenn die Impfaufforderung mit dem Bild eines Politikers oder Beamten illustriert war. Bediente sich die Anzeige hingegen der Autorität einer Familie, die es zu schützen gelte, sank die Quote auf knapp über zwei Prozent. Auf lediglich zwei Prozent kamen Anzeigen, die einen Arzt oder einen religiösen Führer – in diesem Fall einen Imam – zeigten.

Allerdings ziehen deutsche Krawattenträger längst nicht bei allen Migrantengruppen gleichermaßen. Türkischsprachige Nutzer waren für Impftermine am ehesten aufgeschlossen, wenn ein Imam die Anzeige zierte – nur dann kletterte die Klickrate in der Studie auf Werte über zwei Prozent. Bei Menschen, deren Migrationshintergrund angenommen wurde, weil sie Facebook auf Russisch nutzen, erwies sich wiederum der Beamte als besonders hilfreich, wenn auch auf niedrigerem Niveau als bei den arabischsprachigen Nutzern.

Zum Vergleich: Personen, die das Netzwerk auf Deutsch verwenden, klickten am ehesten auf den Link, wenn ein Arzt auf die Bedeutung der Impfung hinwies – doch selbst dann war die Marke von zwei Prozent nicht zu erreichen. Ob von der auf Facebook eingestellten Sprache in jedem Fall auf den konkreten Migrationshintergrund geschlossen werden kann, ist allerdings fraglich. Auch sagt die Sprache alleine nichts über die Religionszugehörigkeit aus.

Bereitschaft steigt bei Anzeigen in der Muttersprache

Mehr noch als die Autorität einer Person macht die Sprache einen Unterschied. Sofern die Anzeige vom Deutschen in die jeweilige Muttersprache übersetzt wird, steigt die Bereitschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen, deutlich – die Klickraten fielen dann teils mehr als doppelt so hoch aus, als wenn die Anzeige auf Deutsch ausgespielt wurde. Bei arabischsprachigen Nutzern stieg die Klickrate um 133 Prozent, bei russischsprachigen um 67 Prozent und bei türkischsprachigen um 18 Prozent. Nach Auffassung der Autoren könnten sich die Impfquoten in den untersuchten Milieus auf diese Weise um bis zu 14 Prozentpunkte steigern lassen. Sie folgern, dass die Wirkung der Sprache die beobachtete Impflücke zwischen der allgemeinen Bevölkerung und migrantischen Gruppen erklären könne.

Dass sich Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland seltener gegen Corona impfen lassen als im Bevölkerungsmittel, wurde kürzlich vom RKI empirisch bestätigt. Während 92 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund angaben, mindestens ein Mal gegen Corona geimpft zu sein, waren es bei Personen mit Migrationsgeschichte nur 84 Prozent. Weil jedoch die Impfbereitschaft der befragten Migranten gleichzeitig höher war, führt der Bericht die Unterschiede in den Impfquoten unter anderem auf die Sprache zurück.

„Geringere Deutschkenntnisse können eine zentrale Barriere im Zugang zu Informationen und Gesundheitsleistungen darstellen“, hieß es in der Untersuchung. „Je schlechter die Deutschkenntnisse eingeschätzt werden, desto eher sind Personen ungeimpft.“ An diesen Befund knüpfen die Wissenschaftler aus Potsdam und von den Vereinten Nationen an. „Es ist wichtig, Kampagnen auf bestimmte Migrantengruppen und Demographien zuzuschneiden“, schreiben Tjaden und Haarmann. „Je früher offizielle Informationen die Zielgruppe erreichen, desto weniger Raum für Zweifel besteht.“