Nächste Pandemie-Etappe : Mit Winterreifen und Schneeketten in den Corona-Winter

Maskenpflicht in Bus, Bahn und Flugzeug, Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen: Das sieht ein Entwurf für das Infektionsschutzgesetz vor, den Gesundheits- und Justizminister vorgestellt haben.

Einige Mitglieder der Bundesregierung sind Segler, fast alle sind Autofahrer. Beide Gruppen sorgen in genau derselben Zeitspanne für die kalte Jahreszeit vor, wie es am Mittwoch aus dem Kabinett hieß: Von Oktober bis Ostern würden die Winterreifen aufgezogen und die Segelboote aus dem Wasser genommen. Deswegen bezeichnen die beteiligten Minister die am Mittwoch vorgestellten Neuerungen am Infektionsschutzgesetz gern als „Winterreifenregelung“ gegen die nächste Welle der Corona-Pandemie.

Die Änderungen sollen vom 1. Oktober bis Karfreitag des nächsten Jahres gelten, also bis zum 7. April. Das bisherige Gesetz, das am 23. September ausläuft, wird um einige Tage verlängert. Das Kabinett will die Änderungen bis zum 24. August beschließen. Anschließend sollen sie in eine bereits im parlamentarischen Verfahren befindliche Novelle zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes vor Covid-19 integriert und im September von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

„Frisch“ genesen oder „frisch“ geimpft

Das Bild von den Winterreifen dient dazu, Sicherheit in einer unsicheren Zeit zu vermitteln. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und viele Fachleute warnen davor, dass die Zahl der Ansteckungen, die schon jetzt im Sommer hoch ist, noch stärker steigen könnte, sobald sich wieder mehr Menschen in Innenräumen treffen. Die „lageangepassten Rechtsgrundlagen“ vom Mittwoch sehen ein Stufenmodell vor, um auf die erwartete Bedrohung zu reagieren. Sie ähneln der derzeitigen Aufteilung zwischen Basisschutz und Hotspotregeln zwischen Bund und Ländern, weichen aber in Details davon ab.

Weiterhin gilt als Bundesregelung eine Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr. Ebenfalls im ganzen Land sind künftig nicht nur Masken, sondern auch Tests für jedermann vorgeschrieben, der Krankenhäuser, Pflegeheime oder ähnliche Einrichtungen besuchen möchte oder in ambulanten Pflegediensten arbeitet. Betreute Personen sind davon ausgenommen sowie all jene, die „frisch“ genesen oder „frisch“ geimpft sind, wobei damit eine Frist von drei Monaten gemeint ist. Es gibt Ausnahmen von der Maskenpflicht.

Die Bundesländer erhalten wie bisher die Möglichkeit, eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr anzuordnen. Dieselbe Auflage können sie künftig auch in öffentlich zugänglichen Innenräumen aussprechen. Doch gibt es dazu weitreichende „zwingende Ausnahmen“, und zwar für die Freizeit-, Kultur- oder Sportausübung, für Veranstaltungen in diesen Stätten sowie für gastronomische Einrichtungen. Dort müssen jene Besucher keine Masken tragen, die einen aktuellen Test nachweisen, „frisch“ genesen oder „frisch“ geimpft sind.

Die Länder werden zudem ermächtigt, Tests in Gemeinschaftseinrichtungen verlangen zu dürfen, etwa in Schulen, Kindergärten, Gefängnissen oder Asylbewerberunterkünften. Hingegen ist eine Maskenpflicht für Beschäftigte, Kinder und Jugendliche in Schulen oder anderen Ausbildungsstätten nur noch für Kinder vom fünften Schuljahr an zulässig. Und auch dann nur, „wenn dies zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzunterrichtbetriebs erforderlich ist“.

Wenn diese „Winterreifen“ nicht ausreichen, können die Länder verschärfende Regelungen verlangen, die „Schneeketten“. Das setzt aber voraus, dass das Landesparlament anhand definierter Indikatoren für das gesamte Land oder für bestimmte Gebietskörperschaften „eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur feststellt“. Ähnlich verhielt es sich früher mit den Hotspot-Regeln. In den neuen Fällen ist eine ausnahmslose Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen möglich. Dasselbe gilt dann auch für Außenveranstaltungen, wenn sich dort ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht einhalten lässt.

Zu den „Schneeketten“ gehören auch verpflichtende Hygienekonzepte für Veranstaltungen, für Betriebe oder Gewerbe, sowie die Anordnung des genannten Mindestabstands im öffentlichen Raum und die Festlegung von Personenobergrenzen in öffentlich betretbaren Innenräumen.

Der Kanzleramtsminister musste vermitteln

Winterreifen und Schneeketten sind gar nicht so leicht aufzuziehen, was auch die Bundesregierung bei der Fortentwicklung des Infektionsschutzgesetzes erfahren musste. Zwar betonte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bei der Vorstellung der Ergebnisse am Mittwoch, dass man exakt im Zeitplan liege, dass man „gemeinsam sehr kollegial und auch sehr diskret und sehr ergebnisorientiert miteinander verhandelt“ habe. Klar ist jedoch, dass die Ausarbeitung nicht einfach war zwischen Buschmann, der möglichst wenige Grundrechtseinschränkungen wollte, und Lauterbach, der den Schutzaspekt in den Vordergrund stellte.

Für zähes Verhandeln spricht auch, dass offenbar Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) hinzugezogen werden musste, um zu einer Einigung zu kommen. Der schwierige Kompromiss wird sichtbar bei den verworren wirkenden Ausnahmen zur Maskenpflicht in der Gastronomie, in Kinos oder in Sporteinrichtungen wie Fitnessstudios. Dort wird es kaum möglich sein, nach der Einlasskontrolle festzustellen, welcher Besucher eine Maske tragen muss und welcher nicht.

Lauterbach sagte, man sei „insgesamt in einer viel besseren Situation als im letzten Herbst“. Vermutlich werde im kommenden Herbst eine Omikron-Variante vorherrschen und somit keine Kombination mit der gefährlicheren Deltavariante. „Somit wird die Lage die sein: Wir werden sehr viele Fälle haben, aber sie sind nicht allesamt so tödlich verlaufend wie die Deltafälle.“ Zudem rechne man von September an mit vier zusätzlichen bivalenten Impfstoffen der Hersteller Biontech und Moderna, die die Omikronvarianten BA.1 und BA.5 abdeckten und künftig auch besser vor der Weitergabe der Infektion schützten.