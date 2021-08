Corona im Alltag : Welcher Nachweis darf’s denn sein?

Peter Tschentscher (SPD) ist noch einmal ins Impfzentrum gekommen, um Danke zu sagen. Am Freitag steht Hamburgs Erster Bürgermeister in der großen Messehalle vor Anmeldeschaltern, die schon nicht mehr gebraucht werden. Mehr als 1,16 Millionen Spritzen wurden in dem wohl größten Impfzentrum Deutschlands gesetzt, doch die Nachfrage hat längst nachgelassen. Das Impfzentrum schließt Ende August. „Es war ein sehr großer Erfolg“, sagt Tschentscher. Dann bittet er alle noch ungeimpften Hamburger, das Impfangebot anzunehmen. Von diesem Wochenende an, das hatte sein Senat schon verkündet, dürfte das Leben für sie ohnehin deutlich unbequemer werden in der Hansestadt.

Seit diesem Samstag können Veranstalter und Gastronomen in Hamburg sich für das sogenannte 2G-Modell anmelden. Wer das tut, lässt nur noch Geimpfte oder Genesene ein, Getestete müssen draußen bleiben. Wirte und Veranstalter müssen das deutlich vor ihrem Restaurant, Kino oder Club ausschildern und auch kontrollieren, anderenfalls drohen hohe Bußgelder. Dafür dürfen sie aber im Innenraum auf fast alle Einschränkungen verzichten – auch auf die Abstandsregeln. Nur die Maskenpflicht gilt weiterhin.

Wer am bisherigen 3G-Modell festhalten will, um auch Getestete einlassen zu dürfen, muss hingegen alle Einschränkungen weiter befolgen. Tschentscher spricht von einem weiteren Anreiz zum Impfen durch das 2G-Modell. Und er verwahrt sich dagegen, dass dies einer Impfpflicht durch die Hintertür gleichkomme.

Hamburg, ein Modell für andere? Die Bundesjustizministerin hätte jedenfalls kein Problem damit. Christine Lambrecht sagte am Freitag im ZDF, sie halte 2G für „überhaupt nicht problematisch“. Die Sozialdemokratin reagierte damit auf Kritik, dass mit der Regel die Rechte von Ungeimpften unverhältnismäßig stark eingeschränkt würden. Dem hielt sie entgegen, dass die Rechte von Gastwirten auch eingeschränkt seien, wenn sie in ihren Lokalen nicht mehr alle Plätze besetzen dürfen.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (SPD) zeigte für das Hamburger Modell bereits „sehr große Sympathie“, wie sie der Zeitung Kölner Stadt-Anzeiger sagte. Und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nannte das Hamburger Konzept am Freitag auf Twitter „eine Lösung für ganz Deutschland“.

Unterstützung kam sogar vom Deutschen Ethikrat. Deren Vorsitzende Alena Buyx widersprach der Kritik, dass mit 2G eine Impfpflicht durch die Hintertür eingeführt werde. Es werde lediglich Druck aufgebaut, um das Impfen attraktiver zu machen, sich und andere zu schützen“, sagte sie dem NDR. Während Hamburg sich dem 2G-Modell annähert, denkt die Bundesregierung darüber nach, das 3G-Konzept auszuweiten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) möchte ungeimpfte Personen künftig nur noch mit Test in die Fernzüge der Deutschen Bahn lassen, Gleiches soll auch für Inlandsflüge gelten. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin, die Bundesregierung prüfe, ob die 3G-Regel auch auf die Nutzung dieser Verkehrsmittel erstreckt werden könne.

Wäre dies der Fall, könnten nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete Züge und Flugzeuge besteigen. „Engmaschiges Testen bringt zusätzlichen Schutz“, sagte Seibert zur Begründung. Frankreich habe dieses Modell schon Anfang August eingeführt. Von Mitte Oktober an sollen Corona-Schnelltests nicht mehr gratis sein, dann könnten Reisen für Ungeimpfte teurer werden. Ob dies tatsächlich so kommt, ist noch offen.

Das Bundesverkehrsministerium jedenfalls hat schon Bedenken gegen die Pläne geäußert, ein Sprecher verwies auf die Unterschiede beider Systeme. Während die Nutzung der Züge in Frankreich an Reservierungen gebunden sei, habe man sich in Deutschland bewusst für ein „offenes System“ entschieden. Das könnte Kontrollen erschweren. Ein Sprecher des Innenministeriums hält sie hingegen nicht für ausgeschlossen.

Der Grünen-Abgeordnete Janosch Dahmen hält eine sogenannte 3G-Regelung für Züge und Inlandsflüge für „längst überfällig“. Eine umfassende Teststrategie sei neben den Impfungen entscheidend, um die vierte Welle der Infektionen einzudämmen. Kritik an dem Vorhaben der Regierung kam von FDP und AfD. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki sagte, eine Verschärfung der Auflagen ergebe nur Sinn, wenn durch die Pandemie eine größere Gefahr entstehe. „Diese ist aber nicht ersichtlich und wird auch von der Bundesregierung nicht dargelegt.“ AfD-Parteichef Tino Chrupalla sagte, die Regierung wolle durch „Schikanierung“ der Bürger eine ohnehin verfassungswidrige Impfpflicht ersetzen.

Wie genau die Prüfung ausgeht, ist offen. Ebenso, wie viele Veranstalter und Restaurants sich in Hamburg für das 2G-Modell entscheiden werden. Ulrike von Albedyll, die Landesgeschäftsführerin des dortigen Hotel- und Gaststättenverbands, berichtet von zwiegespaltenen Rückmeldungen. Sie glaube nicht, dass sich sofort viele für 2G anmelden würden, auch wenn der Wegfall der Abstandsregeln eine höhere Auslastung ermögliche. Wer wolle schon Stammgästen den Einlass verwehren, nur weil sie ungeimpft sind? Albedyll verweist auch auf eine weitere Hürde, denn alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt müssten ebenfalls geimpft oder genesen sein.

Der Intendant des Thalia-Theaters, Joachim Lux, äußert mit Blick auf die Mitarbeiter, dass man auf absehbare Zeit weiterhin mit dem 3G-Modell spielen werde, da nicht „lückenlos alle“ geimpft oder genesen seien. Auch aus der Elbphilharmonie teilt ein Sprecher mit, dass die 2G-Option für das Haus nicht umsetzbar sei. Weder lasse sich sicherstellen, dass bei den Künstlern aus der ganzen Welt jeder mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff geimpft sei, noch bestehe für die Mitarbeiter eine rechtliche Verpflichtung, ihren Impfstatus mitzuteilen.