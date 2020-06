Corona-Hotspot : Göttingen schließt vorerst alle Schulen

Nach mehreren Familienfeiern sind in Göttingen 230 Personen in Quarantäne. Nun wird ein ganzer Hochhauskomplex getestet und sogar im Landkreis müssen Schulen schließen.

Der große Corona-Ausbruch im Raum Göttingen bereitet den dortigen Behörden Sorgen. „Wir nehmen die Situation sehr ernst“, sagte eine Sprecherin der Stadt Göttingen am Mittwochnachmittag mit Blick auf die Ausbreitungsgefahr, insbesondere an den Schulen. Die Behörden hatten am Dienstagabend deshalb entschieden, alle Schule sowie fünf Kindergärten in der Stadt bis zum Wochenende zu schließen. Auch elf Schulen im Landkreis wurden geschlossen.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Die Gesamtzahl der Infizierten wurde bis zum Mittwochnachmittag auf 80 beziffert. In Quarantäne befanden sich bis zu diesem Zeitpunkt 230 Kontaktpersonen aus dem Raum Göttingen sowie 140 weitere Personen aus anderen Teilen Niedersachsens sowie aus Nordrhein-Westfalen.

Ausgangspunkt des Corona-Ausbruchs waren nach Erkenntnissen der Stadt private Feiern von Großfamilien am 23. Mai, die anlässlich des islamischen Zuckerfests stattfanden. Das dortige Infektionsgeschehen betraf nach Angaben der Stadt mehrheitlich Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien aber auch Angehörige anderer Nationen und deutsche Staatsbürger. Nach den Familienfeiern, bei denen es zu Verstößen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln gekommen war, wurde das Virus in einer Bar weiterverbreitet, in der mehrere junge Männer trotz der Corona-Pandemie dasselbe Shisha-Mundstück benutzt haben sollen.

Bei der Rückverfolgung der Infektionsketten klagten die Behörden zunächst über die mangelnde Mitwirkung der möglicherweise mit Corona infizierten Kontaktpersonen. Eine Sprecherin der Stadt teilte am Mittwoch aber mit, die Zusammenarbeit gestalte sich inzwischen „zufriedenstellend“.

Viele der Infizierten und ihrer Kontaktpersonen wohnen in einem Hochhauskomplex im Norden Göttingens. Um auch dort die Infektionsketten abzubrechen beziehungsweise nachzuverfolgen, ordneten die Behörden die Testung aller Bewohner des Hochhauskomplexes an.