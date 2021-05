Corona in Norddeutschland : Hamburg und Schwerin bleiben auf der Bremse

Viele schauen neidisch auf Schleswig-Holstein, wo vieles geht, was anderswo noch nicht geht. Aber die Regierungschefs in Hamburg und Schwerin bleiben trotzdem bei ihrem vorsichtigen Kurs. Die Kritik hält sich in Grenzen.

Auf den Nieselregen ist in Hamburg Verlass. So war es auch in der Nacht zu Donnerstag kühl und feucht und nicht das Wetter für große Feiern, auch wenn es eine besondere Nacht war: die erste ohne Ausgangssperre seit 40 Tagen in der Stadt. Nach langer Zeit mit harten Einschränkungen sinken die Infektionszahlen schnell, und die Ausgangssperre ist nur die markanteste Maßnahme gegen die Ausbreitung des Corona-Virus, die der Senat nun wieder zurückgenommen hat.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Von einer „kleinen Zeitenwende“, hatte Innensenator Andy Grote (SPD) gesprochen. „Das waren wahrscheinlich die erfolgreichsten 40 Tage die wir bisher in der Pandemiebewältigung in Hamburg erlebt haben.“