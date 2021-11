Schwellenwerte beschlossen : So sehen die neuen Corona-Regeln aus

Hendrik Wüst, Angela Merkel, Olaf Scholz und Michael Müller nach der MPK am Donnerstag in Berlin Bild: Reuters

Die Bundesländer wollen bis Jahresende mindestens 27 Millionen gegen das Coronavirus geimpften Bürgern eine Auffrischungsimpfung („Booster“) anbieten. Das wurde nach Beratungen von Bund und Ländern in Berlin mitgeteilt. Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einer „großen Kraftanstrengung“. Bund und Länder beschlossen auch, dass künftig auf der Basis einer Hospitalisierungsrate schärfere Corona-Maßnahmen greifen sollen.

Das Modell sieht drei Stufen vor: Liegt die Rate in einem Land bei 3, ist der Zugang zu Gaststätten und Veranstaltungen nur für Genesene und Geimpfte (2-G-Regel) möglich. Im nächsten Schritt, ab dem Hospitalisierungsindex von 6, ist für Geimpfte und Genesene zusätzlich ein Antigenschnelltest nötig (2G+). Ab dem Wert 9 sind Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Das Robert Koch-Institut bezifferte die deutschlandweite Hospitalisierungsrate am Donnerstag mit 5,3.

Die Länder haben den Bund aufgefordert, Beschäftigte etwa in Krankenhäusern und Pflegeheimen zu einer Corona-Impfung zu verpflichten. Die Pflicht soll bei Kontakt zu vulnerablen Personen gelten, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag im Anschluss an die Beratungen von Bund und Ländern sagte. In Alten- und Pflegeheime gilt für alle Mitarbeiter künftig eine tägliche Testpflicht. Das gilt auch in Behinderteneinrichtungen und Eingliederungshilfe. Die Einhaltung der Corona-Schutzregeln soll dichter kontrolliert werden, um Missbrauch zu verhindern.

Zuvor hatte der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Parteien eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Gegen den Willen der Unionsfraktion wird die epidemische Lage von nationaler Tragweite als Rechtsgrundlage weitgehender Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nicht über den 25. November hinaus verlängert. An diesem Freitag muss der Bundesrat über das Gesetz entscheiden. Bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 9. Dezember sollen sämtliche Maßnahmen des neuen Infektionsschutzgesetzes evaluiert werden, um möglicherweise rasch nachbessern zu können. Bei der namentlichen Abstimmung hatten 688 Abgeordnete teilgenommen. 398 Parlamentarier stimmten für die Neuregelung, 254 waren dagegen. Es gab 36 Enthaltungen.

Die drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen damit zwar die epidemische Lage von nationaler Tragweite beenden, aber den Ländern dennoch Möglichkeit an die Hand geben, Maßnahmen gegen die Pandemie zu ergreifen. So können auch weiter Kontakte beschränkt und etwa Kultur- und Freizeitveranstaltungen sowie Sportveranstaltungen untersagt werden und Auflagen für Versammlungen verhängt werden. Besonders einschneidende Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Reiseverbote und die Schließungen von Schulen und Kitas, aber auch Restaurants und Geschäften stehen den Ländern künftig nicht mehr zur Verfügung. Erweitert wird der Katalog durch eine Rechtsgrundlage für 2-G- und 3-G-Konzepte.

In einer hitzigen Debatte kritisierten Abgeordnete der Unionsfraktion den Gesetzentwurf als nicht ausreichend. Den Ländern würden „Instrumente aus der Hand geschlagen“, argumentierte Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Von einem „falschen Signal an die Bevölkerung“, sprach der CSU-Politiker Stephan Stracke. Die Union plädierte dafür, die epidemische Lage nationaler Tragweite noch einmal zu verlängern. Sabine Dittmar, Gesundheitspolitikerin der SPD, bezeichnete dieses Vorgaben als „fadenscheinig und durchsichtig“.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) will ihre Empfehlung zu Auffrischimpfungen deutlich ausweiten. „Ab sofort empfiehlt die STIKO allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung“, teilte sie mit. Auch ein flexiblerer Umgang mit dem Zeitabstand ist vorgesehen: „Die Auffrischimpfungen sollen in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen. Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden“, hieß es.