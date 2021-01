Vorlage für Corona-Gipfel : Kanzleramt will Lockdown bis Mitte Februar

Der Bund will den derzeitigen Corona-Lockdown bis zum 15. Februar verlängern und die Schutzmaßnahmen teils noch verschärfen. Eine Beschlussvorlage des Bundeskanzleramts für die Bund-Länder-Beratungen am Dienstagnachmittag sieht unter anderem eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im Nahverkehr und in Geschäften vor. Ausgangsbeschränkungen und eine Begrenzung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort sollen auf weite Teile Deutschlands ausgedehnt werden. Das Dokument liegt der F.A.Z. vor. (siehe PDF)

Die Ministerpräsidenten der Bundesländer müssten am Nachmittag noch zustimmen. Laut der Deutschen Presse-Agentur gibt es jedoch noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die geforderten Maßnahmen. Nach Informationen aus Teilnehmerkreisen meldeten SPD-geführte Länder eine Reihe von Änderungswünschen an. Vor dem für 14 Uhr geplanten Beginn der Beratungen sollte es noch Vorgespräche geben.

Im öffentlichen Personenverkehr und in Geschäften soll nach dem Willen des Kanzleramts eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken gelten. „Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hat sich in der Pandemie als besonders wirkungsvolle Maßnahme erwiesen“, heißt es in der Vorlage. Alltagsmasken aus Stoff hätten aber eine schlechtere Wirkung als medizinische Masken. Damit sind sowohl einfache OP-Masken als auch deutlich teurere FFP2-Masken gemeint. In Bayern gilt bereits eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken.

Schulen sollen frühestens Mitte Februar öffnen

Der Bund will zudem Unternehmen verpflichten, ihren Beschäftigten soweit wie möglich ein Arbeiten im Homeoffice anzubieten. Das Bundesarbeitsministerium werde eine entsprechende Verordnung erlassen, heißt es in der Vorlage.

Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Kontakte im öffentlichen Personenverkehr zu reduzieren. Ziel sei es, „dass das Fahrgastaufkommen ein Drittel der regulären zulässigen Fahrgastzahlen in einem Beförderungsmittel üblicherweise nicht übersteigt“. Damit soll es Fahrgästen wieder ermöglicht werden, mehr Abstand halten zu können. Arbeitgeber sollen auch flexible Arbeitszeiten ermöglichen, um den Strom von Berufspendlern zu entzerren.

In Kitas und Schulen soll es bei den bisherigen Einschränkungen bleiben: „Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten.“ Für Abschlussklassen könnten „gesonderte Regelungen“ gelten. Das Kanzleramt plädiert dafür, dass Schulen grundsätzlich erst nach dem 15. Februar geöffnet werden.

Die Bürger werden in der Vorlage dazu aufgerufen, „auch in den nächsten drei Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und soweit möglich zu Hause zu bleiben“. Private Zusammenkünfte seien „weiterhin im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet“. Diese schon bestehende Regel wurde jedoch von den Bundesländern bisher unterschiedlich umgesetzt.

Weitere Kontaktverschärfungen im privaten Bereich fordert das Kanzleramt in der Vorlage nicht. Allerdings sollen die Länder ihre Regelungen für Corona-Hotspots, die bislang ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gelten, nun auch auf Gegenden mit einer Inzidenz über 50 ausgeweitet werden. Dann träten Ausgangssperren in Kraft, und der Bewegungsradius würde auf höchstens 15 Kilometer beschränkt. Davon wären große Teile Deutschlands betroffen.

In der Vorlage verweist der Bund auf erwartbare Verbesserungen durch die Corona-Impfungen. „Zum Beginn des Jahres 2021 ist die Corona-Pandemie von großer Hoffnung geprägt“, heißt es in der Einleitung. „Die Zulassung von inzwischen zwei Impfstoffen, der Beginn der Impfungen und die Aussicht auf weitere erfolgreiche Impfstoffkandidaten sind verbunden mit der Hoffnung, dass die Pandemie in diesem Jahr überwunden werden kann.“ Eine neue Arbeitsgruppe soll mögliche Öffnungsschritte vorbereiten für den Fall, dass die Inzidenz unter 50 sinkt.

„Solange wir auf einem mittleren bis hohen Infektionsniveau verharren, entsteht jedoch kein Raum für Lockerungen. Und wenn die Virusmutationen sich tatsächlich als deutlich ansteckender erweisen, ist sogar eine weitere deutliche Verschärfung der Situation wahrscheinlich.“