„Brauchen mehr Tempo“ : Gesundheitsminister für Auffrischungsimpfungen für alle

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Freitag darauf geeinigt, dass jeder die Möglichkeit einer Auffrischimpfung bekommen soll, dessen Zweitimpfung sechs Monate oder länger zurückliegt. Dies gelte vor allem, aber nicht nur für Ältere und Angestellte in Pflegeberufen, sagte Bundesgesundheitsminister bei der Pressekonferenz in Lindau. „Wir brauchen mehr Tempo bei diesen Auffrischimpfungen“, äußerte Spahn weiter.

Dazu seien die Hausarztpraxen in der Pflicht, es müsse aber auch öffentliche Angebote wie Impfstellen und Impfbusse geben. Es gelte, die vierte Welle zu brechen, die deutlich an Fahrt aufgenommen habe. „Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme.“ Spahn warnte, „vor uns liegen sehr schwere Wochen.“ Man wisse, dass etwa 0,8 Prozent der Neuinfizierten nach zehn bis 14 Tagen auf den Intensivstationen landeten. Das bedeute bei einer Neuinfektionszahl von 40.000, dass von diesen nach einigen Tagen 350 bis 400 Menschen neu auf Intensivstationen versorgt werden müssten.

„Waren zu viele Todesfälle zu beklagen“

Außerdem ist es laut Spahn in zwei weiteren Punkten gelungen, eine Einigkeit zu erzielen. So sprechen sich die Gesundheitsminister für verpflichtende Tests für Besucher von Alten- und Pflegeheimen aus. „Es waren zu viele Todesfälle zu beklagen und wir haben die Instrumenten in der Hand, um das diesen Winter zu vermeiden“, sagte Spahn. Deswegen müssten sich auch Geimpfte und Genesene in solchen Fällen testen. Für Personen, die nachweislich ihre Angehörigen besuchen wollten, werde es dann wieder die Möglichkeit geben, sich kostenlos testen zu lassen.

Als dritten Punkt nannte Spahn eine stärkere Kontrolle der 3-G-Regel. Dieser bedürfe es, „damit es einen Unterschied machen kann“. Außerdem gebe es zum ersten Mal einen Konsens zwischen Bund und allen Ländern, dass in besonders betroffenen Gebieten auch 2 G eine Option sei.

Eindringlich mahnte der Bundesgesundheitsminister, sich impfen zu lassen. Jeder, der Corona leugne, der zögere, sich impfen zu lassen, der glaube, er sei jung, gesund und unverwundbar, sollte mit Intensivmedizinern sprechen. „Dann sieht man sehr klar, worum es geht in dieser Pandemie.“

Der bayrische Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte, Deutschland sei noch „mitten in einer Notlage“. Die Beschlüsse seien in großer Einigkeit gefasst worden. Es sei wichtig, „diese Dynamik zu brechen“. Auf Intensivstationen spielten sich schwierige Situationen ab, Pflegekräfte stünden unter enormer Belastung. Deswegen müsse man unmittelbare Signale setzen, sagte Holetschek, etwa Zulagen für Kräfte, die Covid-Kranke behandelten oder steuerliche Anreize. „Pflege ist das Mega-Thema für die nächsten politischen Bewertungen.“

Die Gesundheitsminister haben sich außerdem, für finanzielle Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser ausgesprochen, die wegen der Behandlung von Corona-Patienten planbare Eingriffe verschieben müssen. Diese Regelung solle rückwirkend zum 1. November gelten, sagte Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Freitag.

Es werde in den Kliniken „wahrscheinlich“ bald wieder darum gehen, „bestimmte elektive Eingriffe zu verschieben“, sagte Grimm-Benne. In dem Fall sei ein finanzieller Ausgleich für die Kliniken nötig. „Es wird sowieso schon ein Kraftakt sein“, betonte Grimm-Benne. Sachsen-Anhalt übernimmt im kommenden Jahr turnusgemäß den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz.

Bayern hatte am Mittwoch bereits ein 35-Millionen-Euro Programm für die Krankenhäuser angekündigt. Krankenhäuser sollen für jeden auf der Normalstation behandelten Covid-Patienten 50 Euro pro Behandlungstag erhalten, auf der Intensivstation 100 Euro. Die Hälfte müssen die Krankenhäuser an ihr Personal weitergeben, vor allem in der Pflege.