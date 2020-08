Vorfall bei Berliner Demo : Corona-Gegner stürmen durch Absperrung auf Treppe des Reichstags

Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik haben am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen. Sie seien die Treppe hoch gestürmt, berichtete ein dpa-Reporter am Ort. Polizeibeamte drängten die Menschen erst nach einer gewissen Zeit zurück. Die Polizei setzte dafür Pfefferspray ein, es kam zu Rangeleien. Am Reichstagsgebäude hatte es zuvor eine Kundgebung gegeben. Bei Demonstranten waren auch die von Reichsbürgern verwendeten schwarz-weiß-roten Reichsflaggen zu sehen.

Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie nur noch wenige Beamte den Eingang des Reichstags schützen. Zwei von ihnen versuchen, die Reichsbürger mit Schlagstöcken daran zu hindern, in das Gebäude einzutreten. Ein anderer Beamter, der keinen Helm trägt, bittet die Demonstranten lautstark, die Treppe zu verlassen. Die Demonstranten tun dies aber nicht. Einige von ihnen schwenken die Reichstagsflagge, andere haben eine türkische Fahne in der Hand. Im Hintergrund hört man einen Alarm. Was danach passiert ist unklar. Die Polizei löste mit mehreren Einsatzkräften aber kurz darauf die Demo auf. Die Polizisten räumten den Platz vor dem Reichstagsgebäude und schoben die Demonstranten weg.

Wieder Ruhe eingekehrt

Mehrere hundert Teilnehmer einer Versammlung seien am Samstagabend auf die Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei kurze Zeit später. Zu möglichen Festnahmen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Mittlerweile sei vor dem Sitz des Bundestags Ruhe eingekehrt, sagte die Polizeisprecherin. Derzeit werde die Bühne einer Kundgebung vor dem Parlament abgebaut, Demonstranten seien aber nicht mehr zu sehen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) übte Kritik an rechtsextremen Teilnehmern an den Protesten vor dem Parlamentssitz. „Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend“, schrieb Maas auf Twitter. Zwar habe jeder das Recht, über den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie zu streiten und für seine Meinung zu demonstrieren. Allerdings solle dafür niemand „Rechtsextremen hinterherlaufen, PolizistInnen gefährden und viele einem Infektionsrisiko aussetzen“, schrieb der Minister.

Mehr zum Thema 1/

Zuvor war es vor der Russischen Botschaft zu Gewalt gekommen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte, dort seien Beamte unter anderem aus einer Menge von rund 3000 sogenannten Reichsbürgern und Rechtsextremisten mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Insgesamt seien über den Tag verteilt rund 300 Menschen festgenommen worden, allein vor der Russischen Botschaft seien es etwa 200 gewesen. Einer von ihnen war der ehemalige vegane Koch Attila Hildmann, der sich selbst „ultrarechts“ und einen Verschwörungsprediger nennt. Außerdem wurden Straßen vorübergehend blockiert, Absperrungen durchbrochen und ein Baucontainer angezündet, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie war mit rund 3000 Beamten im Einsatz. Ein Hubschrauber lieferte der Einsatzleitung Bilder aus der Luft.