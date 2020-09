Corona-Gefahr in Schulen : Filteranlagen gegen dicke Luft im Klassenzimmer?

Mit Reinheit kennt Udo Gommel sich aus. Wenn Nasa und Esa ihren Rover auf den Mars schicken wollen, dann sorgt Gommel dafür, dass das Gefährt keine Bakterien oder Viren von Planet zu Planet schleppt. Wer könnte sonst mit Sicherheit sagen, ob außerirdisches Leben oder nur Leben von womöglich ungewaschenen Händen entdeckt wurde? Und wenn jemand weiß, wie man den Mars sauber hält, dann hat er wohl auch eine Ahnung davon, wie man ein Klassenzimmer virenfrei bekommen kann.

Seit bekannt ist, dass sich Sars-CoV-2 auch über Aerosole ausbreitet, ist klar, dass die Infektionsgefahr in geschlossenen Räumen mit vielen Personen besonders hoch ist. Weil die luftgetragenen Partikel so klein und leicht sind, schweben sie eine ganze Zeit in der Luft, anstatt wie Tröpfchen zu Boden zu sinken. Luftfilter sollen dagegen helfen. Sie sind das neueste technische Mittel, das in den Kampf gegen das Virus geschickt wird. Hersteller haben sich längst in Stellung gebracht. Die Universität der Bundeswehr in München konnte Anfang August in einem Laborversuch zeigen, dass sich die Viruslast in einem Raum dank eines Hightech-Filters deutlich reduziert hatte. 3500 Kubikmeter Luft reinigte er zuverlässig pro Stunde. Also warum nicht überall filtern, wenn das gerade Kinder sicher und Schulen offen halten kann?

Prinzip Kaffeefilter

Udo Gommel hat mit seinen Kollegen des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) bislang noch keine Klassenzimmer ausgestattet. Doch er erforscht und optimiert Luftfilterlösungen. Für den Mars und für ganz irdische Industriezweige, wie die Halbleiterbranche, die Reinräume braucht, oder KFZ-Betriebe, die es mit Spänen und Ölrückständen zu tun haben. Die wichtigste Frage beantwortet Gommel gleich vorweg: „Viren kann man durch eine klassische Hepa-Filtertechnik rausfiltern.“ Hepa steht für High Efficiency Particulate Air und weist eine Faserstruktur auf, die selbst Partikel unter einem Mikrometer abscheiden kann. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser von rund 100 Mikrometern, Aerosole sind bis zu fünf Mikrometer groß.

„Prinzipiell funktioniert das wie ein Kaffeefilter“, sagt Physiker Gommel. „Sie haben eine bestimmte Porengröße, und das Partikelchen, das ich zurückhalten möchte, muss größer sein als diese Poren.“ 99,95 Prozent aller Teilchen bleiben an der Hepa-Barriere hängen. Selbst wenn die Partikel deutlich kleiner sind, können sie wegen der Adhäsionskräfte noch gefiltert werden. Je kleiner die Partikel, desto mehr ziehen sie sich zu Massen zusammen. „Das kennen Sie ja von Staubflusen.“

Mehr zum Thema 1/

Die meisten Anlagen verfügen nur über zwei Filterstufen. Für Staub oder Pollen reicht das, für Viren nicht. Gegen sie hat nur Hepa-Technik in einer dritten Filterstufe eine Chance. In bestehende Anlagen sind diese aber nicht leicht zu integrieren. Genau wie UV-C-Röhren, die mit ihrer kurzwelligen, energieintensiven Strahlung auch als „zweite Keule“ gegen Viren, Bakterien und Pilze herhalten können, wie Gommel sagt. Die Strahlen greifen die DNA an und deaktivieren so die Viren. Seit Jahrzehnten wird die Technik eingesetzt, allerdings nur in professionellen Händen. Für Haut und Augen sind die Strahlen genauso gefährlich wie für Viren.

Das Problem Luftströme

UV-C-Sterilisation könne man an zwei Stellen anbringen: am Filtermedium oder am Auslass. „Aber wenn Fluggesellschaften behaupten, in ihren Flugzeugen herrsche deshalb eine Luftqualität wie im OP-Saal, ist das trotzdem nur zum Teil richtig“, sagt Gommel. Und damit kommt der Wissenschaftler bei dem ersten großen Aber der Luftfilter-Debatte an. Das Problem ist nicht der Filter selbst, das Problem sind die Luftströme drum herum.