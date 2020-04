Mit Tests und App : Forscher halten „nachhaltige“ Lockerung für möglich

Eine Bürgerin lässt sich in Ebersberg in der Nähe von München auf das Coronavirus testen. Bild: AFP

Wissenschaftler der vier außeruniversitären Forschungsorganisationen Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft haben ein gemeinsames Papier für die Eindämmung der Covid-19-Epidemie aus epidemiologischer Perspektive vorgelegt. Da es weder sinnvoll sei, eine Herdenimmunität anzustreben, noch eine vollständige Ausrottung des Virus denkbar sei, schlagen die Forscher einen zweistufigen Weg zurück in die Normalität vor.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Die Zahl der Neuinfektionen solle demnach so reduziert werden, dass eine effektive Kontaktverfolgung möglich ist, also alle Kontaktpersonen rechtzeitig in Quarantäne geschickt werden können. Dazu müssten die Tests und die Tracing-Kapazitäten erhöht werden. In diesem Fall halten die Wissenschaftler eine Aufhebung der Beschränkungen für möglich.

„Wenn die Zahl der Neuinfektionen so klein ist, dass die Fälle durch Testing und Tracing kontrolliert werden können, erwarten wir, dass eine Lockerung der kontakteinschränkenden Maßnahmen nachhaltig möglich ist“, heißt es in dem Papier. Um Kontakte wirksam nachverfolgen zu können, müssten die Gesundheitsämter mit zusätzlichem Personal ausgestattet werden, außerdem solle es freiwillige Apps zur Kontaktnachverfolgung geben.

Forscher hoffen auf Debatte

Die Etablierung einer Frühwarn-Infrastruktur auf Basis von gezielten Querschnittstests könne die Zahl versteckter Infektionen außerhalb von nachverfolgten Infektionsketten kontrollieren und lokale Infektionsherde erkennen. Um das in großem Maßstab zu verwirklichen, müssten die Testkapazitäten ebenfalls deutlich ausgebaut werden.

Wenn die Zahl der Neuinfektionen hinreichend klein bleibt, könnten zweitens die Kontakteinschränkungen gelockert werden. Allerdings seien selbst dann noch strenge Hygienemaßnahmen nötig: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, das konsequente Testen bei Verdacht auf Corona-Infektionen und die Kontaktverfolgung samt Quarantäne.

Die Forscher weisen außerdem darauf hin, dass die Wirkungen der kontaktbeschränkenden Maßnahmen einzeln noch nicht bewertet werden können. Der Wert von der Reproduktionszahl R könne erst nach einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen mit einer angemessenen Sicherheit geschätzt werden. Die Gründe dafür sind die Inkubationszeit, die Zeit bis zur Testung, die Auswertung und Bekanntgabe des Testresultats und die Evidenz aus beobachteten Daten.

Die Auswirkungen der seit dem 20. April gelockerten Maßnahmen werden sich also erst in der zweiten Maiwoche in der Anzahl der gemeldeten Fälle zeigen. „Wir können und wollen ausdrücklich keine Güterabwägung treffen. Wir hoffen, dass unsere Zusammenfassung dazu beiträgt, in einem interdisziplinären Austausch eine gangbare Strategie zu finden, die von der Gesellschaft als Ganzes getragen wird“, stellen die Autoren abschließend fest.