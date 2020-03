Gastronomieschließungen : Andere Länder folgen Bayerns Verboten

Nach Bayern wollen weitere Bundesländer die Maßnahmen gegen Corona verschärfen. So sollen in Rheinland-Pfalz und Hessen Menschenansammlungen mit mehr als fünf Personen verboten werden, in Baden-Württemberg liegt die Obergrenze bei drei.

Nachdem Bayern am Freitagmittag weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen hat, haben auch die Ministerpräsidenten anderer Bundesländer weitere Maßnahmen angekündigt.

So werde in Rheinland-Pfalz angeordnet, dass es ab Samstag keine Ansammlungen von Menschen mit mehr als fünf Personen mehr gebe, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in einer Pressekonferenz. Die Gastronomie werde wie in Bayern geschlossen, Mitnahme und Lieferungen seien jedoch weiter zulässig. Eisdielen und Eiscafes müssten jedoch schließen. Ebenfalls Thermen, Saunen und Fahrschulen sowie Bibliotheken. Diese Schritte seien unbedingt erforderlich. Zudem gelte für die Grenze zur Risikoregion Grand-Est, dass Berufspendler zwar weiter fahren dürften, allerdings sei es nicht mehr gestattet, unterwegs auszusteigen oder einzukaufen.

„Die Coronakrise hält uns wirklich in Atem wie keine andere Krise zuvor“, so Dreyer. Dass die Infektionszahlen steigen, sei nicht überraschend. Man habe feststellen müssen, dass sich viele nicht an die Appelle zur Einschränkung hielten. Man könne nicht weiter am Rhein oder an der Mosel sitzen und Unternehmungen machen. „Bitte halten Sie sich an diese Maßgaben“, appelliert Dreyer. Übrigens gelte auch beim Einkaufen: Abstand halten. Die Ausgangsbeschränkung in Bayern wollte Dreyer nicht kommentieren.

Auch Hessen und Baden-Württemberg schließen Gastronomie

In Hessen kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ähnliche Maßnahmen an: „Ab morgen 12.00 Uhr werden in Hessen alle gastronomischen Betriebe geschlossen.“ Als zweite Maßnahme gelte ab Samstag, 0 Uhr, ein Verbot für Versammlungen an öffentlichen Orten mit mehr als fünf Personen. Wer sich nicht an die Auflagen hält, werde Bußgelder bekommen. Kontrollen führe die Polizei durch, so der Ministerpräsident.

„Uns ist schon klar, dass in einem freien Land die persönliche Freiheit ein besonderes Gut ist“, so Bouffier. Aber Freiheit sei nie grenzenlos, sie bedeute auch Rücksichtnahme. Eine Ausgangssperre will Bouffier nach eigenen Worten so lange wie möglich aufschieben. Am Sonntag werde darüber noch einmal beraten. Nachbarländer wie Saarland oder Bayern seien durch ihre Grenznähe stärker unter Druck.

Auch Baden-Württemberg schließt die Gaststätten und erlaubt nur mehr die Mitnahme und Lieferung von Speisen. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit. „Zweitens: Alle Zusammenkünfte und Ansammlungen von Gruppen auf öffentlichen Plätzen sind nicht mehr erlaubt.“ Das Maximum seien drei Personen, ausgenommen seien Familien. Verstöße würden sanktioniert.

Durchreisen von Personen aus internationalen Corona-Risikogebieten sollen weiter eingeschränkt oder ganz unterbunden werden. Man sei sich im Klaren, dass man dadurch die Rechte der Bürgerinnen und Bürger weiter einschränke, so Kretschmann. Doch es seien zu viele, die sich nicht freiwillig an die Einschränkungen hielten. Er appelliert an die Bürger, sich auch im privaten Rahmen nicht zu versammeln. „Ich fordere Sie auf: Bleiben Sie daheim. Reduzieren Sie jetzt Ihre Kontakte.“

Saarland will über Maßnahmen beraten

In Niedersachsen sollen Restaurants und Cafés ab Samstagabend geschlossen. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an. Auch dort soll der Außer-Haus-Verkauf von Speisen weiter möglich bleiben. Weil betonte, eine Ausgangssperre sei in Niedersachsen weiterhin nicht geplant, es gebe bereits weitreichende Ausgangsbeschränkungen.

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat am Freitag angekündigt, noch für den gleichen Tag eine Ausgangsbeschränkung verabschieden zu wollen. „Ich hätte mir gewünscht, dies im Geleitzug der anderen Bundesländer auf den Weg zu bringen, um eine einheitliche Lösung herbeizuführen“, sagte Hans in Saarbrücken. Allerdings stehe das Saarland als Grenzland vor einer besonders schwierigen Herausforderung. „Zudem gibt es leider nach wie vor zu viele Menschen, die unsere Anordnungen nicht ernst nehmen“, kritisierte der saarländische Ministerpräsident. Bayern hat am Freitag als erstes Bundesland eine grundlegende Ausgangsbeschränkung bekanntgegeben.

„Gemeinsame Spaziergänge etwa in der Familie mit Abstand zu anderen bleiben weiter möglich“, betonte Hans. Niemand werde eingesperrt. „Wir müssen jetzt handeln, die Gesundheit und der Schutz der Saarländerinnen und Saarländer steht für mich an oberster Stelle“, erklärte der CDU-Politiker.

Mit der Ausgangsbeschränkung sollte der Ministerrat auch die sofortige Schließung der Restaurants für Gäste beschließen. Abverkauf und Lieferung blieben dann aber weiterhin erlaubt, hieß es.