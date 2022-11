Corona : FDP fordert Ende der Isolationspflicht

Aktualisiert am

Andrew Ullmann will die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abschaffen. Zwar gelten die gegenwärtigen Maßnahmen noch bis zum Frühjahr. Doch die positive Entwicklung der Zahlen ändere die Lage.

Die FDP im Bundestag fordert ein bundesweites Ende der Isolationspflichten für Corona-Infizierte. „Wir brauchen keine staatlich fixierte Isolationspflicht“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Andrew Ullmann, am Samstag im Deutschlandfunk. Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein hatten die Isolationspflicht bereits aufgehoben, Hessen folgt voraussichtlich am Mittwoch. Ullmann sagte, die Länder „machen es richtig“.

Das heiße nicht, dass es ein Verbot zur Isolation oder Krankschreibung gebe, stellte Ullmann klar. Erkrankte Menschen sollten sich krankschreiben lassen und zu Hause bleiben. Habe ein Beschäftigter eines Krankenhauses, der mit immungeschwächten Personen arbeite, einen positiven Test, so habe er dort nichts zu suchen. „Aber das sind Einzelentscheidungen, die getroffen werden können und müssen nicht vom Staate her fixiert sein.“

Auf die Frage, ob er von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun ein Ende der Isolationspflicht in Deutschland fordern wolle, sagte Ullmann: „Wir wollen die Diskussion anstoßen.“ Das Infektionsschutzgesetz sehe zwar vor, dass die entsprechenden Regelwerke bis zum April gelten. Doch angesichts positiver Veränderungen müsse die Ampel über allgemeine Basismaßnahmen nachdenken.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz unter die Marke von 200 nachgewiesenen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gesunken. Allerdings dürften viele Infektionen nicht in der Statistik auftauchen, da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen einen PCR-Labortest machen. Zuletzt sank nach RKI-Angaben auch die geschätzte Zahl der positiv getesteten Patienten, die mit einem schweren akuten Atemwegsinfekt ins Krankenhaus mussten. Auch die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Intensivstationen ging zuletzt zurück. Das Register der Intensivmedizinervereinigung DIVI wies am Samstag bundesweit 891 infizierte Patienten aus, nur etwa halb so viele wie vor einem Monat.

Ullmann, der selbst Arzt ist, argumentierte: „Die staatlich fixierte Isolationspflicht, die funktioniert ja eh schon lange nicht mehr.“ Im Sommer habe er Covid gehabt habe, und bis heute habe er keinen Bescheid vom Gesundheitsamt in Berlin bekommen. Zudem sage ein Positivtest bei Menschen ohne Symptomen nichts darüber aus, „wie ansteckend jemand ist, wenn überhaupt“. Zugleich befürwortete Ullman Tests, „wenn man Symptome hat“.