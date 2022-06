Corona-Expertenrat : So soll sich Deutschland auf den Corona-Herbst vorbereiten

Dass die Corona-Infektionszahlen im Herbst wieder steigen, gilt als durchaus möglich. Die Menschen sind dann wieder häufiger drinnen unterwegs und die kalte Witterung macht es Viren ohnehin leichter, sich zu verbreiten. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hält daher eine „vorausschauende Vorbereitung mit kurzen Reaktionszeiten“ für nötig. Und er plädiert für „weiterhin an die Situation angepasste Kontrollmaßnahmen“, wie es in einem Papier des Beratergremiums heißt, das am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Doch was das genau bedeutet, hängt von der weiteren Entwicklung des Erregers ab – und wie die aussieht, kann niemand genau vorhersagen.

„Wir wollen ausdrücklich keine dramatischen Bilder zeichnen und in der pandemiemüden Bevölkerung Sorgen erzeugen“, sagte Heyo Kroemer, der Vorsitzende des Expertenrats, bei der Vorstellung des Papiers in der Bundespressekonferenz. Kroemer ist zugleich Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité. „Die Pandemie ist definitiv nicht vorbei. Es macht Sinn, sich auf den Herbst vorzubereiten.“

Die entscheidende Variable in der Rechnung ist die weitere Veränderung des Virus. „Niemand weiß, was im Herbst und Winter passieren wird“, sagte Kroemer. Je nach Entwicklung des Virus' unterscheiden die Wissenschaftler des Expertenrats in ihrer Stellungnahme drei Szenarien. Im „Basisszenario“ macht der Erreger weiterhin in gleichem Maße krank wie derzeit, dann werde es über den gesamten Winter zu einem „gehäuften Auftreten von Infektionen und Arbeitsausfällen“ kommen. Vereinzelt könnten lokale Maßnahmen nötig sein. Sollte sich die Omikron-Untervariante BA.5 in Deutschland weiter ausbreiten, entspräche dies am ehesten dem „Basisszenario“.

Doch es gibt noch andere Möglichkeiten. Sollte ein mutiertes Virus weniger oft krank machen als Omikron, seien viele Schutzmaßnahmen nicht mehr nötig – oder allenfalls, um Risikopersonen zu schützen. In diesen Fällen gebe es auch Arbeitsausfälle in der Bevölkerung, aber die Folgen der Pandemie seien weniger stark zu spüren.

Im besten Fall kommt es zu einem Strategiewechsel

Im „ungünstigsten Szenario“ entwickelt sich Corona so weiter, dass es nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher wird. Dann könnten auch vollständig Geimpfte schwer erkranken. Das Gesundheitssystem wäre in diesem Fall stark belastet, auf den Normalstationen der Krankenhäuser genauso wie auf den Intensivstationen. Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln müssten flächendeckend eingeführt und könnten erst im Frühjahr des nächsten Jahres wieder „zurückgefahren“ werden. Dass das Virus so stark mutiert, dass die Impfung gar nicht mehr wirkt, gilt für den Expertenrat aber als ausgeschlossen.

Im besten Fall steht Deutschland nach Auffassung des Expertenrats vor einem „Strategiewechsel“ in der Corona-Politik. Anstelle einer Eindämmung des Erregers könnte der Schutz vulnerabler Gruppen und die Abmilderung schwerer Erkrankungen stehen, heißt es in dem Bericht. Grund ist die erhöhte Immunität in der Bevölkerung, durch Impfungen und durchlittene Infektionen gleichermaßen. „Die Ausgangslage für dritten Herbst hat sich ganz grundlegend geändert“, sagte das Ratsmitglied Christian Karagiannidis. Er ist Internist und Professor an der Universität Witten/Herdecke. „Wir müssen sicher noch besser darin werden, frühzeitig mit antivirialen Medikamenten therapeutisch einzugreifen“, sagte Karagiannidis.

Laut Karagiannidis dürfe es nicht mehr nur darum gehen, die Belastung auf den Intensivstationen sowie Todesfälle zu verhindern. Es geht dem Expertenrat auch um Folgeschäden der Pandemie. „Post-Covid-Fälle werden uns über Jahre beschäftigen“, sagte Karagiannidis. Um im Herbst schnell und angemessen reagieren zu können, brauche Deutschland eine „sehr gute Datengrundlage“. Noch sei Zeit, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Der Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz genügt dem Mediziner nicht, Ziel müsse ein „digitales Echtzeit-Lagebild“ sein, das auch Aufschluss über die Krankheitsschwere bei neu aufkommenden Varianten gibt. Auch die Zahl der Patienten, die wegen einer Grippe oder anderen Viruserkrankungen ins Krankenhaus müssten, sei wichtig. Ebenso wie die regional aufgelöste Zahl verfügbarer Krankenhausbetten, nicht nur auf den Intensivstationen. „Da sind wir noch im Blindflug in Deutschland“, sagte Karagiannidis.